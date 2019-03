Mistenkelig pakke i Glasgow knyttes til brevbomber i London

Pakken som ble sendt til Universitetet i Glasgow i Skottland onsdag, har blitt destruert i en kontrollert eksplosjon. Pakken ble funnet av ansatte ved universitetet og ble ikke åpnet. Ingen ble skadd.

– Det er likheter ved pakkene, hvor markeringene og gjenstanden som ble funnet i Glasgow, er lik de som ble funnet i London, sier assisterende politisjef Steve Johnson i Skottland i en uttalelse på Twitter.

Etterforskningen av pakkene i London og Glasgow pågår nå parallelt, siden politiet knytter hendelsene sammen. Politiet understreker at de er i et tidlig stadium i etterforskningen, men sier det ikke er en pågående risiko for publikum.

Tirsdag ble tre brevbomber funnet i London. Sprengladningen i den ene pakken gikk av og startet en liten brann da brevet ble åpnet, men ingen personer kom til skade. De to andre pakkene ble ikke åpnet før politiet kom til stedet. Brevbombene ble alle postlagt i Irland. Det er ikke kjent hvor pakken sendt til Universitetet i Glasgow var postlagt.

Onsdag ble det også funnet en mistenkelig pakke ved en av inngangene til Parlamentet i London. Innholdet viste seg å være ufarlig. Universitetet i Essex i Øst-England mottok også en mistenkelig pakke, også den viste seg å være ufarlig.