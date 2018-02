Færre kriminelle i danske «gettoer»

På sju år har andelen dømte kriminelle i danske drabantbyer falt så kraftig at det i dag kun er 2 av 22 drabantbyer som lever opp til kriminalitetskriteriet på den såkalte danske gettolisten. I 2010 var det 25 av 29 drabantbyer som møtte de kriteriene, skriver danske TV 2.

Gettolisten lages av den danske regjeringen, og i den legges det vekt på områdenes kriminalitetsrate, arbeidsledighet, utdannelsesnivå, inntektsnivå og den samlede andel ikke-vestlige innvandrere. En bydel regnes som en «getto» om mer enn 2,7 prosent av den voksne befolkningen er dømt for et lovbrudd.

Til tross for den fallende kriminaliteten er nettopp kriminalitet i de nevnte drabantbyene et område der Venstres Marcus Knuth har tatt til orde for «håndfaste løsninger». Knuth er regjeringspartiets talsmann for integrering i Folketinget.

– Det kan være spesielle regler eller hardere straff i disse områdene, sier Knuth.

– Politikerne beskriver en virkelighet som simpelthen ikke finnes. Kriminaliteten er fallende og flere unge mennesker tar en utdanning. Ting går fremover, sier sosiolog og forfatter Aydin Soei.

Soei er kritisk til gettoutspillet til den danske regjeringen.

– Det skaper et «oss» og «dem» og forteller mennesker i enkelte områder at de ikke er en del av det riktige samfunnet. Det gjør faktisk de unge menneskene mer mottakelige for ekstremisme og kriminalitet, legger Soei til.