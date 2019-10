Hevrin Khalaf var generalsekretær i det syriske, prokurdiske partiet Future Syria Party. Hun og hennes sjåfør ble overfalt og skutt på en vei nord i Syria søndag, ifølge de kurdiske styrkene, SDF.

– Med dyp sorg og tristhet sørger Syria Future Party over martyrdøden til ingeniør Havrin Khalaf, generalsekretæren i Syria Future Party, mens hun utførte patriotiske og politiske plikter, skriver partiet i meldingen.

I alt ni mennesker, inkludert Khalaf, ble drept i helgen. Det opplyser den syriske menneskerettighetsorganisasjonen, Syrian Observatory for Human Rights. Det var britiske Independent som offentliggjorde historien i helgen.

Syrian Democratic Council, den politiske fløyen av SDF, anklager tyrkisk-støttede grupper for Khalafs død.

Gjennomhullet SUV

«Hun ble tatt ut av bilen under et tyrkisk-støttet angrep, og henrettet av tyrkisk-støttede leiesoldater ... mellom Qamishlo og Manbij, sammen med sjåføren som også ble martyr», heter det i uttalelsen.

Dette benekter den protyrkiske, syriske militsen Den syriske nasjonale armé overfor Reuters.

Flere videoer som skal vise drapene sirkulerer på ulike sosiale medier og ulike nettsteder. På en video vises en gjennomhullet SUV som skal tilhøre Khalaf. Rundt bilen står flere menn iført militært utstyr. En lokal journalist som kjenner Khalaf, Ousama Muhammed, bekreftet overfor CNN at bilen tilhører henne.

En talsmann for det amerikanske utenriksdepartementet sier de har sett videoen, og finner det «ekstremt urovekkende».

Ifølge utenriksredatøren for den emiratiske avisen The National ble Khalef dratt ut av bilen og drept på veien. Skadene på bilen på bildene Aftenposten har sett, tilsier at dette er en lettpansret bil som skal kunne motstå skuddsalver.

Dette kan underbygge at Khalef ikke ble drept av skudd mot bilen fra utsiden, men at hun har blitt tatt ut av kjøretøyet.

What was left of the car of Syrian Kurdish politician Hevrin Khalaf, who was dragged out and killed on the road between Qamishli and Manbij by Turkish-backed forces yesterday.



She was an advocate of co-existence, Turkish media is hailing her murder as a "successful operation". pic.twitter.com/BWervjLLqi — Jack Moore (@JFXM) October 13, 2019

Ansiktet dekket av støv

I en annen video ses en liket av en kvinne, som antas å være Khalaf, liggende med hår og ansiktet dekket av støv. En mann står over henne, filmer og dytter i liket mens han sier at «dette er liket av en gris».

Den tyrkiskstøttede Free Syrian Army (FSA) benekter anklagene. Videoene som sirkulerer i sosiale medier dokumenterer at en ubevæpnet person liggende på bakken blir avrettet av uniformerte personer , men Aftenposten kan ikke med sikkerhet verifisere at videoene viser det faktiske drapet på Khalaf.

Tyrkiske medier skriver at Khalaf ble drept i et flyangrep. CNN understreker at de ikke har klart å fastslå med sikkerhet hvor og hvordan Khalaf døde.

Flere drap

Aftenposten skrev søndag om en video fra fronten som skal vise drapet på en annen av de ni personene som skal ha blitt drept av protyrkiske militser i helgen. Videoen som siden lørdag har sirkulert i sosiale medier, og som søndag ble publisert av The New York Times, skal vise tyrkiskstøttet syrisk milits som likviderer en kurdisk fange nordøst i grenseområdene i Syria.

The New York Times skriver at minst to kurdiske fanger ble drept lørdag, og at ett av drapene er dokumentert i videoen.

Avisens reportere har vært i kontakt med en av personene i militsen som var på stedet. Kilden sier til avisen at også en annen mann, i militæruniform, ble «nøytralisert», etter at han angivelig forsøkte å rømme.

– Du vet, det er krigens lov. Det er OK å drepe alle som utgjør en trussel.

Folkerettsekspert: Svært bekymringsfullt

Sofie A.E. Høgestøl, førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, sier at situasjonen i grenseområdet virker «veldig uoversiktlig».

– Er det krigsforbrytelser vi nå er vitner til?

– Vi har ikke all informasjon nå. Men at vi etter så kort tid ser anklager, videoer og dokumentasjon om det Tyrkia begår i Syria, er svært bekymringsfullt. Mange forsøker å dokumentere, og det vi ser av bilder og videoer nå kan dukke opp som bevis for en domstol om to, fem eller 10 år, sier Høgestøl.

Hun peker på at mange av partene i området har begått «til dels grove forbrytelser gjennom årene».

– Det har vært anklager om krigsforbrytelser fra russiske, tyrkiske og IS-styrker. Det er det vi nå ser fortsettelsen av, og det er dessverre ikke en uventet situasjon, sier Høgestøl.

UiO

Klassisk krigsforbrytelse: Angrep mot sivilbefolkningen

Hun mener det er for tidlig å fastslå at det er krigsforbrytelser som begås nå.

– Det må vi vite mer om først. Den klassiske krigsforbrytelsen at man forsettlig retter angrep mot sivilbefolkningen eller mot enkelte sivile personer som ikke direkte tar del i fiendtlighetene. At man ikke går etter militære mål, men går mot sårbare, sivile mål.

– Hva er Hevrin Khalaf?

– Hun er et sivilt mål.

– Er det lovlig å bruke leiesoldater?

– Det er et klassisk spørsmål i folkeretten: Har Tyrkia effektiv kontroll over de styrkene? Da kan man ikke unnskylde seg med at de ikke formelt hører til tyrkiske styrker. Det er kommandostrukturen som folkeretten vil bry seg om.

– Er de en del av den tyrkiske styrken, vil ikke tyrkiske militære ledere kunne si at de ikke har ansvaret.

– Hvordan kan de eventuelt straffes?

– Det har vært gjentatte anklager om krigsforbrytelser fra mange av partene. Mange er dokumentert. Men Syria, Tyrkia og Russland er ikke medlem av Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

– Den eneste veien å få Syria-konflikten inn for straffedomstolen er at FNs sikkerhetsråd vedtar det. Det er forsøkt, men da la Russland og Kina ned veto. Vi må anta at russerne fortsatt vil blokkere det, sier hun.