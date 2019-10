«Vi skal ta de grisene. Vi skal halshugge dem, de vantro.» Kjørende på innsiden av Tyrkias grensemur mot Syria hisser medlemmene av den syriske militsen hverandre opp. De er på vei inn i Syria for å krige mot den kurdiske militsen YPG og deres allierte i paraplymilitsen SDF.

Dette er én av flere syriske grupper som Tyrkia har samlet i den såkalte Syrian National Army (SNA), en arvtager etter den mer kjente Free Syrian Army.

Kvinnelig politiker dratt etter håret til henrettelse

Kort tid senere får vi se hva militsen er kapabel til. Om morgenen 12. oktober, tre dager etter at Tyrkia har startet sin offensiv, sperrer en langt fremskutt gruppe soldater den viktige hovedveien M4.

Minst to fanger blir drept, deriblant en ung soldat, melder The New York Times. Ifølge lokale myndigheter blir tilsammen åtte sivile drept denne morgenen, deriblant den kvinnelige politikeren Hervin Khalaf og hennes sjåfør.

Videoopptak fra hendelsen og den senere obduksjonen tyder på at Khalaf ble dratt ut av bilen mens hun ennå var i live. Hun ble dratt etter håret. Kraften er så stor at hårrøttene løsner fra hodebunnen.

Brudd i hodeskallen, en brukket fot og sår etter noe spisst viser at hun er blitt banket opp. Deretter er hun skutt på kloss hold. Kruttslam på kroppen viser at våpnene var nær kroppen da skuddene ble avfyrt.

Skuddene mot hodet er dødelige. Etter at hun har falt til bakken, blir hun skutt fire ganger til i ryggen, ifølge obduksjonsrapporten.

Fakta: Dette er noen av de Tyrkia-støttede syriske militsene Sultan Murad-divisjonen: Etablert i 2013. Har mottatt penger, våpen og logistikkhjelp fra Tyrkia. De fleste medlemmene er etniske turkmenere. Holdt til i Aleppo før Assad-regimet erobret byen i 2016. Hamzat-divisjonen: Etabler i april 2016 i Tyrkia. En av de første gruppene som gikk inn i Syria i forbindelse med Tyrkias invasjon i Syria ved Jarablus i august 2016. Ahrar al-Sharqiya-gruppen. Grunnlagt i 2016. Den består hovedsakelig av soldater fra Deir ez-Zor i det nordøstlige Syria. Noen av medlemmene har tidligere vært medlemmer av islamistbevegelsen Ahrar al-Sham.

Anklaget for slavehandel og utpressing

Gruppen som sto bak, heter Ahrar al-Sharqiya og ledes av en mann som kaller seg Abu Hatim Al-Shaqra. Han anklages også for å ha vært involvert i slavehandel med jesidiske kvinner og for utpressing av internt fordrevne syrere.

– Ahrar al-Sharqiya er en gruppe som har bakgrunn i det østlige Syria, og de ser nok for seg at de skal klare å komme tilbake dit. Gruppen er anklaget for krigsforbrytelser flere steder i Syria, sier gjesteforsker Aron Lund ved Sipri, fredsforskningsinstituttet i Stockholm.

Enkeltmedlemmer med IS-bakgrunn. Likevel ikke med i IS.

Rojava Information Center, et journalistkollektiv som støtter kurderne i det nordøstlige Syria, sier de hittil har identifisert 43 medlemmer av de Tyrkia-støttede militsene som har bakgrunn i IS.

De Tyrkia-støttede militsene kan som organisasjoner likevel ikke anses som tilknyttet hverken IS eller grupper knyttet til Al-Qaida, mener Aron Lund.

– Det kan være at enkeltmedlemmer har bakgrunn i IS og Al-Qaida, men det finnes ingen organisatoriske koblinger mellom gruppene, sier Lund.

Samarbeidet med Tyrkia tvang seg frem, ifølge forsker Truls Tønnessen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Disse gruppene var i en skvis mellom Assad-regimet og IS og så seg nødt til å samarbeide med Tyrkia, sier han.

Slåss for penger. Hater kurdere.

Ifølge Aron Lund har de mer ytterliggående jihadistiske gruppene nektet å underkaste seg tyrkisk kontroll, slik NSA har gjort. Han tror de fleste soldatene i de Tyrkia-støttede militsene har andre grunner til å slåss enn ideologi.

– De slåss for penger, for å få tilbake sine hjem. Noen slåss fordi det er jobben deres, sier Lund.

Gruppenes drives av et behov for penger og makt, snarere av ideologi, mener Elizabeth Tsurkov, en forsker ved Foreign Policy Research Institute i USA.

Hun har intervjuet flere titalls medlemmer.

– Hat til kurderne, en følelse av arabisk sjåvinisme, total intoleranse overfor enhver motstand og ønske om profitt. Det er årsaken til de mange overgrepene, sier hun til Associated Press.

Anklaget for krigsforbrytelser i Afrin

I Afrin, en syrisk provins som Tyrkia angrep i januar 2018, har de Tyrkia-støttede militsene stått bak krigsforbrytelser som kidnapping, tortur og plyndring, ifølge en FN-rapport.

En ti år gammel gutt med Downs syndrom og hans far og bestefar ble drept fordi familien ikke betalte en løsesum på 10.000 dollar, meldte lokale medier i mai.

– Det har definitivt vært flere tilfeller av forfølgelse av folk som viser enhver form for motstand mot Tyrkia og de syriske opprørernes tilstedeværelse i Afrin, sier Philippe Nassif fra Amnesty International ifølge Reliefweb.

Da Tyrkia og de Tyrkia-støttede militsene invaderte Afrin, flyktet 150.000 mennesker, de fleste av dem kurdere, til andre deler av Syria. Nesten to år senere er de fleste av dem internt fordrevne nordvest for Aleppo. Boligene deres er til dels blitt tatt over av arabiske flyktninger, mange av dem fra Ghouta, ifølge Middle East Eye.

Hundretusener flykter i frykt for nye overgrep

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan antydet like etter den militære seieren i Afrin at de nyvunne områdene kunne brukes til å bli kvitt 3,6 millioner syriske flyktninger i Tyrkia.

Det er et lignende scenario som nå utspiller seg lenger øst i Syria. Tyrkia sier de vil opprette en 30 kilometer dyp sikkerhetssone i det nordøstlige Syria. Med amerikansk og russisk hjelp ser det ut til at de kan nå målet.

De Tyrkia-støttede militsene har rykket inn i et en 120 kilometer bred del av sikkerhetssonen, som er tilsammen 480 kilometer lang. 176.000 mennesker har flyktet, ifølge FNs høykommissær for flyktninger.

– De som flykter, frykter nok hva de Tyrkia-støttede militsene kan finne på, sier Truls Tønnessen.