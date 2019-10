Iran hevder å ha avdekket attentatplan mot general

Ifølge Revolusjonsgardens nettsted Sepahnews står etterretningstjenesten i Israel og et ikke navngitt arabisk land bak attentatplanen mot Soleimani.

Generalen er øverstkommanderende for Revolusjonsgardens elitestyrke, Quds-styrken, og han regnes som hjernen bak Irans operasjoner i land som Syria, Irak og Libanon.

Attentatplanen skal ifølge Revolusjonsgardens etterretningssjef Hossein Taeb ha blitt lagt for flere år siden og de tre pågrepne mennene skal ha mottatt trening og store pengebeløp i utlandet.

Mennene hadde ifølge Taeb gravd en tunnel under en bygning som tilhører Soleimanis far i byen Kerman. Der hadde de plassert mellom 350 og 500 kilo sprengstoff i påvente av at generalen skulle komme på besøk.

Revolusjonsgardens etterretningstjeneste har ifølge Taeb hatt de tre mennene under oppsikt lenge, men oppgir ikke identiteten deres.