Hongkong trekker det utskjelte lovforslaget 16. oktober

Det fremgår av et brev til presidenten i den lovgivende forsamlingen, Andrew Leung Kwan-yuen, fra administrasjonssekretær Matthew Cheung Kin-chung i Hongkong.

Etter hardt press trakk Hongkongs leder Carrie Lam formelt det utskjelte lovforslaget om utlevering til Kina 4. september.

Av brevet fremgår det sikkerhetsministeren i Hongkongs regjering vil stå for den offisielle tilbaketrekkingen av forslaget 16. oktober, når den lovgivende forsamlingen møtes for åpningssesjonen for 2019–2020. Sesjonen åpner med at Lam holder en innledningstale. Deretter skal forslaget erklæres trukket.

Lovforslaget åpnet for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i Fastlands-Kina, noe som utløste masseprotester 9. juni 2019. Lovforslaget ble først lagt på is, men protestene fortsatte, også etter at forslaget ble trukket.

Demonstrantene krever større demokratisk frihet, at Lam går av, at politiets maktbruk granskes og at fengslede aktivister løslates.