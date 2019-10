Slik kan brexitavtalen bli en pine for Johnson – selv om han skulle få flertall

Hva skjedde «superlørdag»?

Statsminister Boris Johnsons nye utmeldingsavtale fikk aldri sjansen i Parlamentet og ble ikke stemt over lørdag. I stedet fikk et motforslag (Letwin-forslaget) som skulle sørge for at brexitavtalen ble gjort til lov først, flertall. Forslaget skulle hindre hard brexit, et scenario der Storbritannia forlater EU uten en utmeldingsavtale.

Dermed er det mandag eller tirsdag på nytt klart for en mulig ny stemmegivning over Johnsons fremforhandlede avtale i Parlamentet, ifølge britiske medier.

Regjeringen mener de har flertall for utmeldingsavtalen, som EU og Storbritannia har forhandlet frem på nytt, og Johnson mener han kommer til å få gjennom avtalen i løpet av uken, skriver The Times.

Hva skjedde i helgen?

Fakta: Letwin-forslaget Forslaget ble fremsatt av det tidligere tory-medlemmet Oliver Letwin og går ut på å utsette avstemningen om Boris Johnsons brexitavtale inntil den er gjort til britisk lov. Dette er en måte for Underhuset å sikre at ikke Storbritannia skal gå ut av EU uten en avtale. Letwins bekymring har vært at de mest iherdige brexit-forkjemperne ville stemme gjennom Johnsons avtale lørdag, for så å forkaste den i neste runde. Avtalen må nemlig gjennom flere runder i både Under- og Overhuset før den vedtas som lov. Dersom avtalen hadde blitt vedtatt uten endringer lørdag, ville tidligere bestemmelser (under den såkalte «Benn Act») som har forhindret en «no deal»-brexit, falt bort. Dermed ville regjeringen nok en gang stått fritt til å ta landet ut av EU uten en avtale, dersom man ikke hadde kommet til innen 31. oktober. Slik ble det ikke.

Vent litt, måtte ikke Johnson be om ny utsettelse?

Jo. Et tidligere lovforslag fremsatt av Labour-representanten Hilary Benn i september, tvang Johnson til å be om en utsettelse innen 19. oktober dersom en avtale ikke hadde blitt godkjent av Parlamentet. Målet var å unngå en hard brexit.

Dermed var Johnson pålagt å be om en utsettelse av Parlamentet.

I et usignert brev mottatt av EU-president Donald Tusk på lørdag, ber Storbritannia om en utsettelse av brexit til 31. januar. Men i et brev nummer to, signert av Johnson, oppfordrer statsministeren EU til å ignorere forespørselen i det første brevet.

Dermed har han handlet i tråd med loven, men samtidig også fått understreket at hans intensjon fortsatt er at Storbritannia forlater EU 31. oktober.

Så hva gjør EU nå?

EU avventer fremdriften i Parlamentet før de bestemmer seg for hva de gjør videre, skriver The Times. Ifølge avisen vurderer en gruppe EU-land ledet av Tyskland muligheten for å utsette brexit helt til juni neste år dersom Johnson møter sterk motbør. Opposisjonen har i høst vist sterk kampvilje mot Johnson generelt og mulighetene for hard brexit spesielt.

Det er likevel mer sannsynlig at EU tillater en «teknisk utsettelse» til 31. januar som tidligere foreslått, for at britene skal få tid til å få gjort den fremforhandlede avtalen til lov.

The Times skriver også at Johnson mandag vil legge frem et forslag om at Parlamentet skal kunne forhandle direkte med EU om det videre forholdet dersom utmeldingsavtalen blir stemt gjennom. Dette gjør han for å vinne stemmene til skeptiske Labour-representanter.

EU har godkjent den nye fremforhandle utmeldingsavtalen. Spørsmålet er om Parlamentet er villig til å gjøre det samme.



Hva skjer hvis avtalen får flertall?

Dramaet er ikke over selv om Johnson skulle få flertall for å ta utmeldingsavtalen videre i Underhuset.

For det kan fortsatt bli surt for Johnson selv om han får flertall. Avtalen må gå mange runder i begge husene i Parlamentet før den endelig blir godtatt.

Representanter kan foreslå endringer i lovforslaget som skal stemmes over:

Skal det avholdes en ny folkeavstemning før loven trer i kraft?

Skal overgangsperioden være lengre enn et år?

Skal det opprettes en tollunion mellom EU og Storbritannia?

Dette er endringer som kan svi for Johnson og kan komplisere utmeldelsesprosessen.

Hvis endringsforslagene blir ansett som uspiselige for Johnson, kan det også føre til at han trekker hele lovforslaget og heller utlyser nyvalg, skriver The Guardian.

Johnson har lyst til å trekke tilbake forespørselen om en utsettelse av brexit. Det er en bred oppfatning i Underhuset av at det er hans hovedmotivasjon for å få et flertall bak seg i en avstemning, ifølge The Guardian. Da kan han få brexit 31. oktober uansett.

Hvor sannsynlig er et nyvalg eller hard brexit?

Hvis endringene i det eventuelle lovforslaget skulle bli for harde å svelge for Johnson, kan han utlyse nyvalg.

Det gjør han trolig snart uansett ettersom han ikke har flertall i Parlamentet lenger. I september endret representanten Philip Lee sin partitilhørighet fra De konservative til Liberaldemokratene. I tillegg ble 21 Tory-representanter kastet ut av partiet da de stemte imot Johnson i Parlamentet.

Trolig forlater Storbritannia EU om ti dager kun dersom en avtale blir godtatt av Underhuset eller dersom EU avviser en ny utsettelse.

Hva skjer videre?

Først må det avgjøres om speaker John Bercow i Underhuset tillater at utmeldingsavtalen tas opp til debatt på nytt. Ettersom den var oppe for diskusjon lørdag, selv om avtalen ikke ble stemt over, er det ikke sikkert at Bercow tillater en andre behandling.

Dersom Bercow tillater en andre behandling, må Johnson sørge for at debatten ikke blir en repetisjon fra lørdag. Opposisjonen kan fremholde at brexitavtalen må gjøres til lov først eller igjen komme med lignende endringsforslag.

Men uansett hvor kronglete veien blir og hvor mange utsettelser som vedtas, er det fortsatt tre mulige endelige utfall:

Storbritannia forlater EU med en utmeldingsavtale. Da må Johnson på et eller annet tidspunkt få en avtale gjennom i Parlamentet.

Storbritannia forlater EU uten en avtale. Ingen kan forutse hvordan en slik situasjon blir, men det er hevet over tvil at det vil bli kaotisk og kostbart i en periode.

Storbritannia forblir i EU. Mistillitsforslag, nyvalg og/eller ny folkeavstemning er mulighetene om dette skal bli utfallet.