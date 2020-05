Partifeller tirrer Trump med Reagan-reklame. Fikk inn millioner da presidenten kalte rådgiverens ektemann «månefjes».

Siden 2018 har et ektepar forvirret og forbløffet det politiske Washington: Kellyanne Conway, en høytstående rådgiver i Det hvite hus, har intenst forsvart sin sjef Donald Trump i tykt og tynt. Samtidig har ektemannen George Conway, en advokat og republikansk rådgiver, æreskjelt presidenten på det groveste.

Natt til tirsdag grep president Trump telefonen sin og tenkte høyt om forholdet mellom ektefellene Conway:

....because they don’t know how to win, and their so-called Lincoln Project is a disgrace to Honest Abe. I don’t know what Kellyanne did to her deranged loser of a husband, Moonface, but it must have been really bad. John Weaver lost big for Kasich (to me). Crazed Rick Wilson.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2020

«Jeg vet ikke hva Kellyanne gjorde mot sin sinnsforvirrede taper av en ektemann, Månefjes, men det må ha vært svært slemt».

Natt-Twitter

Uttalelsen kom i en tråd av fire Twitter-meldinger sendt ut klokken kvart på ett om natten. Der skjelte Trump ut Conway og et knippe andre republikanske motstandere som «tapere» og «RINO Republicans». RINO er et nedsettende uttrykk for personer som egentlig ikke hører hjemme i partiet, Republicans In Name Only.

Senere samme dag rakket han ned på George Conway på rullebanen på Andrews-basen.

Fakta: Ekteparet Conway Kellyanne Conway (53) har vært presidentrådgiver siden Donald Trump ble innsatt i januar 2017. Jurist fra George Washington-universitet og republikansk konsulent og valgstrateg. Hun arbeidet først i senator Ted Cruz’ valgkampanje til han ga seg. Hun gikk deretter over til partifellen Trump. Har kodenavn Blueberry hos livvaktene i Secret Service. Gift med George Thomas Conway III (56), advokat. Han var i 2017 aktuell som regjeringsadvokat i Trump-administrasjonen, men har siden 2018 vært en frittalende Trump-kritiker.

Reagan-inspirert film

Det som hadde utløst presidentens harme, var en politisk reklamefilm sendt på TV-kanalen Fox News. Den er laget av kampanjegruppen The Lincoln Project, en såkalt Super-PAC. Bak den står George Conway og et knippe andre republikanere som også har uhyre lite til overs for presidenten.

Reklamefilmen refser Trumps innsats mot koronapandemien, mens den spiller på en legendarisk reklamefilm for Ronald Reagan fra 1984-valgkampen.

Den Trump-kritiske filmsnutten er kalt «Mourning in America» – Sorg i Amerika. Reagans film het «Morning in America» – Morgen i Amerika.

Mens Reagans 1984-film var ekstremt positiv, er den nye filmen mørk og dyster. Den slutter med å spørre om det «etter fire år til som dette, vil finnes et Amerika». Fortellerstemmen i klippet minner også om Reagan, en republikansk helt etter åtte år som president på 1980-tallet.

Pengene strømmet inn

Trumps tirade mot Conway og gruppen hans fikk imidlertid følger som presidenten kanskje ikke hadde sett for seg. Den dagen meldingene hans gikk ut, strømmet nemlig pengegavene inn til The Lincoln Project.

Over ti millioner kroner kom inn på én dag. Dermed har de nå råd til å fortsette å sende filmen, blant annet i vippestater der presidentvalget avgjøres til høsten.

Trump har tidligere kalt George Conway for «ektemannen fra Helvete». Conway har på sin side jevnt og trutt hånet Trump, som han mener er mentalt forstyrret og uegnet som president. Conway har lagt til «månefjes» i beskrivelsen av seg selv på Twitter.

– Trumps skjøre ego

Trumps høyttenkning om hva advokatens ektefelle eventuelt har gjort mot ham, har ikke dempet tonen. Nå har Conway igjen tatt til orde mot Trump i sin spalte i The Washington Post. Der hevder han at årsaken til Trumps vrede er at presidenten frykter for å bli avslørt som den han er.

«Han lyver uopphørlig, ikke bare slik sosiopater gjør for å narre andre, men også for å forlede seg selv», skriver Conway. Han mener reklameinnslaget har pirket i Trumps skjøre ego.

Fallende korona-tillit

Reklamefilmen som hisset opp presidenten, handler om epidemien og Trumps svar på den. Samtidig er meningsmålingene om korona-tiltak ikke uten videre lystig lesning i Det hvite hus.

En måling fra Monmouth University Poll, som kom ut denne uken, viser at tiltroen til Trumps koronapolitikk er fallende.

– Trenden tyder på at allmennheten blir stadig mindre fornøyd med Trumps respons på pandemien, sier Monmouth-sjef Patrick Murray i en kommentar til målingen.

Som i mange andre spørsmål er forskjellen skarp mellom hva demokrater og republikanere synes om Trump. Presidenten har blant annet kritisert guvernører som han synes har tatt for hardt imot viruset og som han synes nøler for mye med å gjenåpne samfunnet.

Men et markant flertall – 69 prosent – er mer redd for at landet skal gjenåpne for tidlig enn for sent. 29 prosent er derimot urolige for at man venter for lenge med gjenåpning og dermed skader økonomien.

