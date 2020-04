Hittil er over 120.000 mennesker døde i koronapandemien, og store deler av verdenssamfunnet er stengt.

I en rekke land – også blant de hardest rammede – er det tegn til at toppen er nådd eller nås i nær fremtid. Guvernør Andrew Cuomo i New York, der over 10.000 er døde, har erklært at «det verste kan være over». Han la likevel til én betingelse: « ... hvis vi fortsetter å være smarte».