Hongkong-aktivist slår seg ned i Storbritannia

En av de mest framtredende Hongkong-aktivistene, Nathan Law, sier han vil gjøre Storbritannia til sitt nye hjem.

Demokratiforkjemperen Nathan Law fra Hongkong har dukket opp i London. Han vil gjøre Storbritannia til sitt hjemsted. AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Nå nettopp

Han bekreftet for fem dager siden at han hadde forlatt Hongkong på grunn av den nye sikkerhetsloven som myndighetene i Beijing har vedtatt.

– Mitt tilholdssted er nå London, skrev Nathan Law på Facebook på sin 27-årsdag mandag. Han forteller at han har holdt en lav profil om sitt tilfluktssted for å redusere faren for å bli oppdaget før han selv ville bekjentgjøre hvor han oppholdt seg.

Planlegger framtiden

– I dette fremmede landet skal jeg planlegge livet som ligger framfor meg. Det er så mange usikkerhetsmomenter, skrev Law.

Nathan Law var blant grunnleggerne av demokratiforkjempernes parti Demosisto, en bevegelse som ble oppløst samme dag som Kina vedtok en ny lov som gjør opposisjonsarbeid vanskelig i den spesielle sonen som Hongkong utgjør på det kinesiske fastlandet.

Partiet arbeidet for større medbestemmelse i utformingen av Hongkongs framtid, men kjempet ikke for løsrivelse.

Oppviglere

Men Law og den profilerte aktivistvennen, Joshua Wong, ble stemplet av kinesiske myndigheter som oppviglere og konspiratører.

Britiske myndigheter omtaler sikkerhetsloven som et brudd på avtalen som ble inngått i 1997 om Hongkongs framtid.

Britene har hisset på seg kinesiske myndigheter ved å kunngjøre planer om at tre millioner Hongkong-innbyggere kan kvalifisere for et oversjøisk britisk statsborgerskap.