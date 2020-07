– Fulle folk klarer ikke å holde god nok distanse, sier hovedtillitsvalgt for britisk politi, John Apter, til The Guardian.

Han uttaler seg dagen etter det britene har kalt «Super Saturday» – dagen da britene endelig fikk gå på puben igjen.

Pålegget om å holde to meter avstand til andre er opphevet, men statsminister Boris Johnson har likevel bedt folk om å følge regelen. Men den britiske polititoppen mener at gårsdagen viser at fulle folk enten glemmer eller ikke bryr seg særlig mye om slike regler.

Britene er delt i synet på gjenåpning

I London-bydelen Soho er det tett mellom utestedene, og i går var det også veldig tett mellom folk som kunne gå på pub for første gang på lenge. Jo lenger ut på kvelden det rakk, jo vanskeligere ble det for berusede folk å holde avstand.

En spørreundersøkelse utført av Opinium i forkant av gjenåpningen viser at britene er veldig delt i synet på om pubene burde åpne igjen. 52 prosent mener det er for tidlig å åpne puber og restauranter igjen, og 73 prosent tror på et nytt utbrudd av koronasmitte senere i år, skriver Sky News.

Frank Augstein / AP / NTB scanpix

Må kombinere publiv og smitteforebygging

Akkurat som i Norge har mange puber pleksiglass for å beskytte de ansatte, bestilling via app og mange skilt som minner folk på å holde avstand. Håpet er å kunne ta de første skrittene tilbake til hverdagen, og samtidig unngå ytterligere smitte i landet som har vært hardt rammet av koronapandemien

– Vi må ha en klar og virkelig disiplinert tilnærming for å forsøke å beholde distanse til andre, samtidig som vi nyter det å gå på pub, sier Chris Witty, som er sjef for britiske helsemyndigheter.

Han sier det ligger i pubenes natur å føre folk tett sammen, og at dette utfordrer myndighetene når de nå forsøker å komme tilbake til hverdagen.

Jon Super / AP / NTB scanpix

Nakenhet og raveparty i politiloggen

I forkant av gjenåpningen fryktet mange et uteliv på nivå med nyttårsaften, men nødetatene ble ikke like belastet som mange trodde på forhånd. Politiet fikk likevel nok å gjøre.

– Det var en travel natt, men mannskapet klarte seg, sier hovedtillitsvalgte Apter, som hadde hørt om noen angrep på politibetjenter, selv om det for det meste gikk rolig for seg.

Noen nakne menn, en del fulle folk, et ulovlig raveparty i Yorkshire, en pub i Nottingham som ikke fulgte reglene og tettpakkede gater i Soho er noe av det som politiet kan melde om etter den første pubnatten på nesten fire måneder i Storbritannia.

Frank Augstein / AP / NTB scanpix

49 prosent misfornøyd med myndighetene

Ifølge Worldometers er Storbritannia et av landene som er hardest rammet av covid-19-pandemien. Over 44.000 briter er døde av viruset så langt, og knappe 285.000 er smittet.

Smitten nådde en topp i april og mai. De siste månedene har smitten vært mindre med mellom 1000 og 500 nye tilfeller hver dag.

Statsminister Boris Johnson fikk mye kritikk for å stenge ned for sent da smitten begynte å bre seg. Opiniums spørreundersøkelse viser at mange vil vente mer før Storbritannia åpnes igjen, og bare 30 prosent er fornøyd med myndighetenes innsats, mens hele 49 prosent er misfornøyde.