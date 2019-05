EU-valget er over, og Europas velgere har sagt sitt. Tirsdag går kampen om makten i EU over i en ny fase: Da innleder stats- og regjeringssjefer et ekstraordinært toppmøte. Under middagen skal de starte samtalene om hvem som skal lede Unionen.

Kandidater lansert

Hele toppsjiktet skal byttes ut. Europaparlamentet skal ha ny leder, det samme skal den europeiske sentralbanken, og det skal ansettes en ny utenrikssjef. Dessuten skal Det europeiske råd ha ny leder. Vedkommende kalles EU-president og leder toppmøtene.

Mest spenning er det likevel knyttet til hvem som skal overta jobben til Jean-Claude Juncker. Som leder i EU-kommisjonen, Unionens utøvende organ, regnes han som EUs mektigste.

Kampen om å bli hans etterfølger er i full gang. De ulike partigruppene har allerede lansert sine kandidater:

Fra den konservative blokken (EPP): tyske Manfred Weber fra det bayerske partiet CSU.

Fra den sosialdemokratiske blokken (S&D): nederlandske Frans Timmermans, som i dag er visepresident i EU-kommisjonen. Fire land har imidlertid gått sammen om å utfordre Timmermans og uttrykt støtte til Maros Sefcovic, EUs energikommissær fra Slovakia.

Fra den liberale blokken (ALDE): Flere kandidater er fremmet, men det er danske Margrethe Vestager som er den mest populære.

Mer presist sagt: Hun er den mest populære utenfor egne grenser. I hjemlandet er hun imidlertid omstridt.

Mislikt hjemme

Margrethe Vestager fra partiet Radikale Venstre er nemlig kjent for ikke å gå stille i dørene.

Hun satt i den danske regjeringen til sosialdemokratiske Helle Thorning-Schmidt og fikk rykte på seg for å være kompromissløs og steil.

51-åringen presset blant annet gjennom en upopulær dagpengereform som dagens sosialdemokratiske leder Mette Frederiksen måtte gjennomføre som statsråd. Margrethe Vestager ble av noen sett på som den reelle lederen i Thorning-Schmidts regjering, og hun ble kalt dronning Margrethe.

Men samtidig som hun er en dalende stjerne i Danmark, har hun markert seg utenfor landets grenser. Hun er kjent i Europa og i USA for å ha utfordret store teknologigiganter som Google, Amazon, Facebook og Apple.

Financial Times beskrev henne i fjor som verdens smarteste konkurranse-håndhever med enormt stor makt.

Ingen støtte?

Det finnes med andre ord to ulike oppfatninger av politikeren Vestager. Dette settes på spissen under den topptunge middagen i kveld, hvor spørsmålet blir:

Sikter hun mot EUs mektigste stilling uten støtte fra eget land?

Selv har hun ifølge Reuters sagt:

– Mitt hjemland virker ikke veldig entusiastisk til å gi meg et nytt mandat. Og det er en underdrivelse.

Lars Løkke Rasmussen, statsminister i Danmark for partiet Venstre, er blitt presset i spørsmålet. Han har lagt ut en Facebook-video der han blant annet sier at «vi i Margrethe Vestager har en sterk liberal kandidat», noe som tolkes som en støtte.

Han vil likevel ikke fremme hennes kandidatur på middagen tirsdag fordi Danmark går til valgurnene 5. juni, ifølge Politiken.

Etter valget kan nemlig den nye statsministeren være sosialdemokraten Mette Fredriksen.

Hennes parti tilhører den sosialdemokratiske blokken i EU-parlamentet, og det er langt fra sikkert at hun, hvis hun får sjansen, vil støtte Vestagers kandidatur.

Liten sjanse – tross liberal fremgang

Første møte for å diskutere de ledige toppjobbene er altså tirsdag. Deretter skal det være nok et toppmøte om en måneds tid før regjeringssjefene enes om en endelig kandidat.

Kandidaten skal deretter godkjennes av et flertall i Europaparlamentet.

Stats- og regjeringssjefene er bedt om å ta hensyn til EU-valgets resultat når de velger nye EU-topper.

Det er en fordel for Margrethe Vestager, ifølge Berlingske.

Den liberale gruppen (ALDE) gjorde et veldig godt EU-valg og hadde en fremgang på 42 mandater. Blokken er like fullt bare den tredje største med 109 mandater i parlamentet, men nå har ikke den sosialdemokratiske og den konservative blokken flertall uten dem.

I toppsjef-kabalen skal regjeringssjefene også ta hensyn til faktorer som kjønn og geografi. Blant annet mener ALDE at det bør være kjønnsbalanse mellom lederen for EU-kommisjonen og Det europeiske råd. Dette taler til Vestagers fordel.

Slik oppsummerer hun selv situasjonen til Danmarks Radio:

– Selv spiller jeg lotto. Jeg har forståelse for at folk som forstår seg på matematikk, mener at det bør man ikke gjøre fordi vinnersjansene er så veldig, veldig små. Men det triller nå inn 44 kroner en gang imellom. Og det kan være at det blir en stor gevinst en gang, sier hun.