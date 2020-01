Ingen ble drept i Irans motangrep. – Umulig ikke å kalle det en seier for Trump

Donald Trumps kunngjøring kom dagen etter at Iran angrep to amerikanske militærbaser i Irak med et tyvetall raketter. Ingen skal ha blitt drept, ifølge presidenten. Trump sa også at det bare var minimale skader mot amerikansk militært materiell. Han la til at Iran ser ut til å trappe ned konflikten.

– USA vil umiddelbart innføre nye og kraftige sanksjoner mot Iran, sa presidenten.

Trump ber også Kina og Russland og land i Europa om å gi opp den gamle Iran-avtalen som USA har trukket seg fra.

Presidenten sier han vil ha en ny avtale med Iran. Han la også til at han vil bruke NATO langt mer aktivt i Midtøsten, noe som kan skape stor splid innad i alliansen.

Nedtonet krigsfare

Irans angrep natt til onsdag var et svar på USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani i forrige uke.

Det store spørsmålet er hva som skjer videre. Flere tolker Irans operasjon natt til onsdag, og uttalelsene som er kommet i ettertid, som at krigsfaren er redusert. Ifølge CNN tror kilder i Pentagon at Iran med vilje valgte mål som gjorde at liv ikke ville gå tapt. Det meldes også at Iran varslet Irak om det kommende angrepet på forhånd.

Finansmarkedene ser også ut til å tolke utviklingen som en demping av konflikten.

– Seier for Trump

Irans utenriksminister Javad Zarif omtalte angrepet som «forholdsmessig».

– Vi ønsker ikke en opptrapping eller krig, men vi vil forsvare oss mot enhver aggresjon, skrev Zarif på Twitter.

Mange av Trumps kritikere holder fortsatt fast ved at likvideringen av Soleimani var uansvarlig, men det finnes også røster som mener Trump har kommet heldig ut av hendelsene.

– Jeg er langt fra en Trump-støttespiller, men det er umulig ikke å kalle Iran-utfallet for en seier for presidenten, skriver Ian Bremmer, forfatter og sjef i analyseselskapet Eurasia Group.

Han mener det byr på en «stor mulighet» for USA i den pågående konflikten med Iran.

I’m far from a Trump supporter.



But impossible not to call Iran outcome a win for US president and a big opportunity going forward. — ian bremmer (@ianbremmer) January 8, 2020

Kan komme mer

Det er imidlertid langt fra sikkert at Iran er ferdige. Landets øverste leder Ali Khamenei uttalte etter rakettangrepet at Iran kan ha mer på lager. Regimets mål er at USA skal trekke seg helt ut av nabolandet Irak.

– Natt til i går ble de gitt et slag i ansiktet. Men denne typen militære aksjoner er ikke nok når det kommer til gjengjeldelser, sa Khamenei, ifølge The Wall Street Journal.

Ilan Goldenberg, en direktør ved tankesmien Center for a New American Security i Washington, uttaler til Vox.com at Iran i første omgang trengte å gjøre noe symbolsk og raskt som ikke førte til storkrig.

– Jeg tror Iran etter hvert vil forsøke å gjøre andre ting, men kanskje ikke så synlige. Jeg tror fortsatt vi bør være bekymret for hackerangrep, terrorangrep, attentatforsøk og angrep mot amerikanske ambassader eller offentlige tjenestemenn, sier han.