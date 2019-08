Twitter-sjefens konto sikret etter hacking

Flere meldinger med rasistisk og annet støtende innhold ble fredag lagt ut på Dorseys Twitter-konto. Meldingene er nå slettet. Ulike Twitterkontoer som knyttes til hackingen, er stengt.

– Kontoen er nå sikret. Det er ikke indikasjoner på at Twitters system har blitt kompromittert, skriver selskapet.

Flere av tweetene inneholdt emneknaggen #ChucklingSquad som antas være en indikasjon på identiteten til hackergruppen.

Nyheten om at Dorseys konto var hacket kommer etter at han og selskapet har tatt en rekke grep for å forsøke å rydde opp i støtende og upassende innhold på Twitter.