Trump møtte Johnson for første gang: – Han trenger ikke råd, han er riktig mann for jobben

Trump og Johnson møttes søndag til et frokostmøte i forbindelse med G7-møtet i Biarritz i Frankrike.

President Trump utrykte etterpå at han var svært fornøyd med treffet og skrøt av den britiske statsministeren.

– Vet dere hvem dette er? Han kommer til å bli en fantastisk statsminister, sa Trump til pressen, ifølge CNN.

Han var også tydelig på at han mener Johnson er «riktig mann» til å gjennomføre brexit.

– Han trenger ikke råd, han er riktig mann for jobben, sa Trump.

Great working breakfast this morning with Prime Minister @BorisJohnson at the Hôtel du Palais in Biarritz, France! #G7Biarritz pic.twitter.com/ISQRFz7kJO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2019

Hyggelig tone

Tonen mellom de to er en ganske annen enn den var mellom Trump og Storbritannias nylig avgåtte statsminister Theresa May. Trump har flere ganger kritisert May, og han har blant annet kalt hennes håndtering av brexit for «tåpelig».

Ifølge CNN vedkjente Trump under frokostmøtet at han er mer på linje med Johnson enn han var med May.

Møtet mellom statslederne var deres første siden Johnson tiltrådte som statsminister.

– En større avtale enn vi noen gang har hatt

Frokostmøtet ble også brukt til å diskutere utsiktene for en handelsavtale mellom USA og Storbritannia. Trump sa etter møtet at den vil være «en veldig stor handelsavtale, større enn vi noen gang har hatt», ifølge The Guardian.

Før møtet sa Boris Johnson at han ville be Trump gjøre det lettere for britiske selskaper å etablere seg i det amerikanske markedet. Han uttrykte også bekymring for handelskonflikten mellom Storbritannia og Kina.

Etter møtet sa Johnson at han hadde gjort det tydelig for presidenten at han ikke vil slippe amerikanske selskaper inn i det offentlige helsesystemet NHS som en del av en avtale, og at de to landene har tøffe forhandlinger foran seg.

Mens han sto ved siden av Trump passet han også på å rose presidenten.

– Jeg gratulerer presidenten med alt den amerikanske økonomien oppnår, det er fantastisk å se, sa Johnson.

– Men for å registrere et lite sidepoeng fra vårt syn på handelskrigen – vi er tilhengere av handelsfred generelt.

Skal diskutere brexit

Den britiske statministeren skal senere møte EU-president Donald Tusk. Ifølge Sky News vil Johnson gjøre det klart at Storbritannia bare vil betale en del av brexitregningen, dersom landet forlater unionen uten en avtale.

TV-kanalen melder at Johnson bare er innstilt på å betale 9 av 39 milliarder pund av regningen. Det tilsvarer rundt 428 milliarder norske kroner ut fra dagens kronekurs.