Hundretusener på flukt i Syria – vet ikke hvor de skal dra

– Konsekvensene for sivilbefolkningen er katastrofale, advarer Røde Kors.

Organisasjonen mener at krigshandlingene nordvest i Syria har nådd et kritisk punkt.

– Folk står overfor det umulige valget: Dersom de blir værende risikerer de å bli tilfeldige ofre for volden som ikke skiller mellom stridende og sivile. Dersom de flykter, er det ingen trygge steder de kan dra til, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Røde Kors mener situasjonen bare blir verre og verre for hver dag som går.

– Vi er bekymret for at kampene den siste tiden har vært konsentrert rundt tett befolkede områder og boligområder nær Aleppo by. Kampene som pågår i Aleppo nå er de voldsomste siden 2016, sier Apeland.

– Takk gud for bilen

Ut av byene der kampene foregår, strømmer det biler lastet med stoler, tepper, stekepanner og familier som vil komme seg unna. Men mange av dem vet ikke hvor de skal dra.

– Takk gud for at vi har denne bilen vi kan sove i, selv om det ikke er komfortabelt, sier 38 år gamle Ghossoon til nyhetsbyrået AFP.

I flere dager har hun og familien kjørt rundt og lett etter et tilfluktssted nord i Syria.

– Dette blir tredje natten vi sover i bilen. Vi kommer til å sove i den igjen fordi vi ikke finner noen andre steder å dra, sier Ghossoon.

Hun og ektemannen har fylt opp bagasjerommet med tepper og puter.

– Vi dro til leirene, men det var ikke plass der, sier hun.

Og legger til:

– Vi så etter en bolig vi kunne leie, men prisene var veldig høye.

Offensiv

Kampene er del av en offensiv syriske regjeringsstyrker har satt i gang med støtte fra Russland. Målet er å ta over noen av de siste opprørerkontrollerte områdene i landet.

Rundt 586.000 mennesker har måttet forlate sine hjem på grunn av kampene. 150.000 av dem bare de to siste ukene, ifølge hjelpeorganisasjonen CARE.

– Titusenvis av syriske familier har søkt tilflukt langs grensa til Tyrkia på grunn av den militære offensiven. Flyktningleirer er nå fylt med fem ganger så mange som de er beregnet på og husleieprisene har skutt i være i byer nordvest i Syria, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen i en felles pressemelding som åtte organisasjoner har sendt ut for å varsle om det de kaller en humanitær katastrofe.

Ber Tyrkia åpne grensen

Egeland påpeker at Tyrkia har tatt imot millioner av flyktninger fra Syria de siste årene.

– Men kamphandlingene presser folk lenger og lenger nord, og nå har de ikke noen andre steder å dra. Vi ber Tyrkia om å la disse vettskremte familiene søke sikkerhet på andre siden av grensen eller i andre områder som Tyrkia kontrollerer i Syria, sier han.

Gjennomsnittsleien for en leilighet på landbygda nord i Idlib-provinsen lå på rundt 1400 kroner i måneden, men nå har prisene på de få leilighetene som er tilgjengelige steget til over det dobbelte, ifølge AFPs korrespondent.

– Får sove i olivenlundene

En av leirene som er overfylt, ligger i utkanten av byen Maaret Misrin. Den ble bygget for å huse 350 familier, men teller nå 800 familier – og flere strømmer på.

Mustafa Haj ankom for noen dager siden sammen med 30 slektninger, inkludert kona og deres sju barn. 40-åringen forteller at han flyktet fra kamper i nærheten av hjembyen Sarmin og at de ikke hadde med seg noe annet enn klær.

Da de kom til leiren fikk de ikke tak i noe telt.

– Vi har sovet under trærne de siste to dagene, sier han.

Selv om han ikke har råd til leie en bolig nærmere den tyrkiske grensen, er han tydelig på at det er dit han vil dra.

– Vi får sove i olivenlundene. Jeg vet ikke hva annet jeg kan gjøre, sier han.