Ifølge Nate Silvers modell på nettstedet FiveThirtyEight er det 55 prosent sannsynlighet at Sanders får flest delegater i nominasjonsvalget til Demokratene.

Videre er det 46 prosent sannsynlighet at Sanders faktisk vinner mer enn halvparten av delegatene, ifølge Silver.

Fakta: Hvem er Nate Silver? Amerikansk statistiker og skribent, som analyserer både valgutfall og idrettsresultater. Grunnlegger av nettstedet FiveThirtyEight. Fikk svært mye oppmerksomhet da han i 2008 forutså riktig utfall av presidentvalget i 49 av USAs 50 delstater. Han forutså også riktig utfall i samtlige delstater i valget i 2012. Hans rykte fikk seg en knekk da Donald Trump ble valgt til president i 2016. Ifølge Silvers modell var det Hillary Clinton som kom til å vinne.

En kandidat vinner nominasjonen når han eller hun har sikret et flertall av de totalt 4750 delegatene til Demokratenes landsmøte, der partiets kandidat formelt blir valgt.

Av delegatene fordeles 3979 gjennom nominasjonsvalget, mens 771 er såkalte superdelegater, personer som står fritt til å støtte den kandidaten de selv ønsker.

Forutser ikke vinneren

Silver understreker at modellen i seg selv ikke en prognose av hvem som blir presidentkandidat.

Silvers modell tar blant annet ikke høyde for at delegater kan velge å være illojale når de skal avgi sin stemme. Den tar heller ikke høyde for at en kandidat som trekker seg fra nominasjonskampen, kan be sine delegater støtte en annen kandidat.

De såkalte superdelegatene – som ikke inngår i Silvers modell – er senatorer, kongressrepresentanter og andre partiledere. De har plass på partilandsmøtet og kan gi sin støtte til den de ønsker når partiet på møtet formelt velger sin presidentkandidat.

Landsmøte i juli

Superdelegatene utgjør rundt 16 prosent av delegatstemmene på Demokratenes landsmøte. Partiet har imidlertid begrenset superdelegatens makt sammenlignet med for fire år siden.

Demokratenes landsmøte skal holdes 13. til 16. juli i Milwaukee i Wisconsin.

Den kandidaten partiet velger, vil utfordre Donald Trump i presidentvalget 3. november.

Biden på annenplass

Ifølge Silvers modell er det 23 prosent sjanse for at ingen av kandidatene får mer enn halvparten av de valgte delegatene. Da kan i så fall superdelegatene bli avgjørende.

Den som gjør det neste best av kandidatene i Silvers modell, er tidligere visepresident Joe Biden. Det er 27 prosent sjanse for at han får flest valgte delegater, og 20 prosent sannsynlig at han vinner et flertall av delegatene.

Senator Elizabeth Warren har 8 prosent sjanse for å få flest valgte delegater og 5 prosent sjanse for å vinne mer enn halvparten av delegatene, skal man tro Silvers modell.

Pete Buttigieg, som gjorde det overraskende godt i nominasjonsvalget i Iowa, har ifølge modellen kun 7 prosent sjanse for å vinne flest delegater og 4 prosent sjanse for å vinne et flertall av delegatene.