Donald Trumps forsvarere mener det ikke er grunnlovsstridig for en president å bruke militær bistand i bytte mot politiske tjenester for å sikre gjenvalg.

Det var en av Trumps forsvarere, Alan Dershowitz, som onsdag argumenterte for at en slik byttehandel ikke gir grunnlag for riksrett såfremt en president mener det er i nasjonens interesse at han blir gjenvalgt.

Dette vakte torsdag sterke reaksjoner fra demokratene. Demokraten Adam Schiff , som leder aktoratet i riksrettssaken, trakk linjene tilbake til Watergate. Han mente at Dershowitz’ argumenter viste at det amerikanske samfunnet har lært noe på de mer enn 40 år siden Watergate-skandalen som førte til at president Richard Nixon måtte trekke seg i 1974.

I Watergate-skandalen sto republikanerne bak innbrudd i demokratenes hovedkvarter. Formålet var å montere overvåkingsutstyr.

Kjent forsvarsadvokat

Dershowitz er en av USAs mest kjente forsvarsadvokater. Han har tidligere forsvart personer som O.J. Simpson og Jeffrey Epstein og har også bakgrunn som jusprofessor ved Harvard University.

Trump anklages av demokratene i Kongressen for å ha holdt tilbake militær bistand til Ukraina i et forsøk på å presse frem en etterforskning av tidligere visepresident Joe Biden og hans sønn Hunter. Demokratene mener Trumps mål var å sverte mannen som kan bli hans motstander i høstens presidentvalg og øke sine egne sjanser for å bli gjenvalgt.

Det var disse ordene fra Dershowitz som skapte sterke reaksjoner:

– Alle offentlige tjenestemenn jeg kjenner, mener det er i nasjonens interesse at de blir gjenvalgt. Og hvis en president gjør noe han mener vil bidra til at han blir gjenvalgt, i nasjonens interesse, så kan ikke det være en type byttehandel som resulterer i riksrett.

Endret strategi

Fra demokratenes side ble det også vist til at argumentasjonen til Dershowitz er oppsiktsvekkende ettersom Trump tidligere har argumentert for at han har opptrådt «perfekt» overfor Ukraina. Nå mener forsvarerne hans at selv om det blir bevist at Trump har forsøkt seg på denne type byttehandel, så vil ikke det rettferdiggjøre riksrett.

Schiff karakteriserte det som det farligste argumentet som har vært fremført, fordi dette åpner for at USAs president får ubegrensede fullmakter.

Watergate ville vært lovlig

Men også juridisk ekspertise reagerte.

– Absurd. Det vil i så fall bety at Watergate-innbruddet og forsøket på å dekke over dette, var lovlig, tvitrer jusprofessor Barb McQuade.

– Dette er banalt, tvitret jusprofessor Neal Katyal, som var regjeringsadvokat under president Barack Obama.

Torsdag hevdet Dershowitz seg misforstått.

– De karakteriserer mitt argument som om jeg hadde sagt at en president kan gjøre hva som helst dersom han mener at gjenvalg er i nasjonens interesse. Det var ikke dette jeg sa, noe alle som faktisk hørte kan skrive under på, tvitret han.

Fakta: Riksrett * Den amerikanske riksretten er en domstolsaktig prosess som har i oppgave å behandle anklager mot høytstående tjenestemenn, statsråder, dommere og presidenter. * USAs grunnlov slår fast at en president kan stilles for riksrett for forræderi, bestikkelser eller kriminalitet, eller forseelser knyttet til misbruk av politisk makt. * Med et simpelt flertall kan Representantenes hus beslutte å tiltale en president. For øyeblikket har Demokratene flertall i Huset. * Så skal det to tredels flertall til i Senatet for å dømme presidenten. Sikres flertallet, blir presidenten avsatt. For tiden er det Republikanerne som har flertall i Senatet. * Donald Trump er den tredje presidenten i USAs historie som er stilt for riksrett av Representantenes hus. * I 1974 trakk president Richard Nixon seg før han ble stilt for riksrett etter Watergate-skandalen. * I 1999 ble president Bill Clinton frifunnet i riksretten for mened i forbindelse med sitt forhold til Monica Lewinsky. * USAs første riksrettssak fant sted i 1868 mot president Andrew Johnson. Han ble også frifunnet.

Fortsatt strid om vitnene

Torsdag var det også mange som argumenterte for at det må føres vitner og særlig Trumps forrige nasjonale sikkerhetsrådsgiver John Bolton.

Men det synes klart at det ikke blir nok stemmer for å innkalle vitner. Demokratene har 47 i Senatet og trenger 51, men det synes svært lite trolig at fire republikanere stemmer med dem.

Dersom det ikke åpnes for vitner i riksrettssaken, ender den trolig med frifinnelse og avsluttes alt fredag. Dersom Demokratene vinner frem med sitt krav om vitner, kan det bli starten på en langtrukken juridisk kamp.

Republikanerne vil da trolig innkalle Joe Biden som vitne, noe som kan svekke hans forsøk på å vinne demokratenes nominasjonsvalg.

Lederen i Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, sa torsdag at dersom Senatet ikke vil innkalle vitner eller utlevere flere dokumenter, så vil ikke en frikjennelse av Trump ha noen legitimitet, uansett resultatet av riksrettssaken.