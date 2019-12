Trivelig møte mellom Solberg og dronning Elizabeth

For Solbergs del var det første gang hun var inne på Buckingham Palace, et besøk hun i forkant sa hun gledet seg til.

Dronningen hadde invitert stats- og regjeringssjefene fra alle NATO-landene i forbindelse med at alliansens toppmøte holdes i London.

Inne på slottet samlet Angela Merkel alle de kvinnelige stats- og regjeringssjefene for å hilse på dronningen sammen. Et møte som etter bildene å dømme var meget hyggelig.

Senere på tirsdagskvelden var Solberg og de andre stats- og regjeringssjefene invitert til Downing Street 10 av statsminister Boris Johnson.

Tidligere på dagen møtte Solberg prins Charles, og de to diskuterte miljø, klima og bærekraftsspørsmål.

– Det var et hyggelig møte. Han jobber jo mye med disse tingene, på den måten en kongelig kan gjøre. Han har et stort engasjement for klimasaken gjennom de ulike stiftelsene sine, og det var interessant å høre hva han holder på med. Og han synes det var interessant å høre hva Norge driver med, sa Solberg.

Prins Charles fikk også en av de etter hvert berømte fotballene som Solberg deler ut når hun er ute i verden og snakker om bærekraftmålene.