Generaler og protestledere enige i Sudan

Dokumentet er en oppfølger til en maktdelingsavtale som ble undertegnet 17. juli om fordeling av makten, og som innebærer at det blir opprettet en siviladministrasjon for en treårsperiode.

Den nye avtalen er inngått etter langvarige forhandlinger mellom det styrende militærrådet og lederne for protestbevegelsen som styrtet diktatoren Omar al-Bashir i april.

– Jeg kunngjør at de to delegasjonene er blitt helt enige om en grunnlovserklæring, sa megleren Mohamed El Hacen Lebatt etter at enigheten var i boks lørdag.

Vanskelige forhandlinger

Etter kunngjøringen brøt det ut jubel blant journalistene og i menneskemengden som ventet utenfor. Generalene forlot straks rommet, mens protestlederne ble igjen for å svare på spørsmål.

Protestlederen Ibrahim al-Amin sa at de var blitt enige om vanskelige temaer som har å gjøre med sikkerhet, rettsvesenets uavhengighet, kabinettets myndighet og myndigheten til styringsrådet.

Han sa også at den paramilitære Rapid Support Force (RSF) nå skal rapportere til sjefen for de væpnede styrkene.

Protestbevegelsen har lenge beskyldt RSF-militsen for de blodige aksjonene mot demonstrasjonene, og så sent som torsdag ble fire sivile skutt og drept under en demonstrasjon i Omdurman.

Dagen før ble fem skoleelever drept i El-Obeid, noe som førte til at protestlederne midlertidig avbrøt forhandlingene om grunnlovserklæringen.