Den 5. juli ble en av PKKs øverste ledere drept i Irak etter et tyrkisk flyangrep. Nå kan PKK ha tatt den hevnen de lovet å ta.

Onsdag ettermiddag ved 14.30-tiden lokal tid gikk en mann bevæpnet med to skytevåpen til angrep på tyrkiske diplomater i en restaurant i en fasjonabel del av byen Erbil i Nord-Irak.

I timene etter angrepet kom det motstridende meldinger om hvor mange som ble drept eller skadet, men en diplomat tilknyttet det tyrkiske konsulatet i Erbil ble drept, bekrefter det tyrkiske utenriksdepartementet.

I en uttalelse fra de regionale myndighetene i Kurdistan, der Erbil er hovedstaden, heter det at to personer ble drept – en diplomat og en annen sivil person – og at en annen person ble skadet, melder Reuters.

Opptil tre diplomater kan ha blitt drept

Ifølge restauranteieren var angriperen kledd i vanlige klær og hadde to skytevåpen, skriver nyhetsbyrået Anadolu.

Tyrkia jobber med irakiske og lokale myndigheter for å finne gjerningsmennene, skriver utenriksdepartementet på sine nettsider.

– Et nødvendig svar vil bli gitt til de som begikk dette forræderske angrepet, skriver president Recep Tayyip Erdogans talsmann Ibrahim Kalin på Twitter.

AZAD LASHKARI /Reuters/NTB scanpix

PKK-leder ble drept for under to uker siden

Skytingen i Erbil kommer ti dager etter at tyrkiske medier meldte at en av PKKs øverste ledere var blitt «nøytralisert» i et tyrkisk flyangrep mot en PKK-base i fjellene lengst nord i Irak.

PKK bekreftet senere den samme dagen at Diyar Gharib Mohammed, en av organisasjonens øverste ledere, var blitt drept i et flyangrep den 5. juli. De opplyste også at to andre PKK-medlemmer ble drept i det samme flyangrepet. Tyrkia gjennomfører jevnlig angrep på PKKs baser i fjellene i Nord-Irak.

– Vi kommer til å straffe spionene, sa PKKs nestleder Mustafa Karasu den 9. juli, ifølge Rojnews. Med «spioner» kan han ha siktet til Tyrkias representanter i Irak, altså deres diplomater.

AZAD LASHKARI/Reuters/NTB scanpix

PKK-sjefen fikk møte advokatene for første gang på åtte år

Den kurdiske bevegelsen PKK har vært involvert i en væpnet kamp mot den tyrkiske staten siden 1984. De regnes som en terrorgruppe av Tyrkia og flere andre land og organisasjoner.

PKKs øverste leder, Abdullah Öcalan, sitter i fengsel på øya Imrali utenfor Istanbul. Han har sittet der siden 1999, mange av årene i total isolasjon. Nå er det fem andre medfanger på øya. Det ble ansett som en fremgang i forholdet mellom Tyrkia og PKK da Öcalan for kort tid siden fikk treffe sine advokater for første gang på åtte år.