Den 5. juli ble en av PKKs øverste ledere drept i Irak etter et tyrkisk flyangrep. Nå kan PKK ha tatt den hevnen de lovet å ta.

Onsdag ettermiddag ved 14.30-tiden lokal tid gikk en mann bevæpnet med to skytevåpen til angrep på tre tyrkiske diplomater i en restaurant i en fasjonabel del av byen Erbil i Nord-Irak.

I timene etter angrepet kom det motstridende meldinger om hvor mange som ble drept eller skadet, men minst én diplomat tilknyttet det tyrkiske konsulatet i Erbil ble drept, bekrefter det tyrkiske utenriksdepartementet.

Ifølge restauranteieren var angriperen kledd i vanlige klær og hadde to skytevåpen, skriver nyhetsbyrået Anadolu.

Opptil tre diplomater kan ha blitt drept

– Vi jobber med irakiske og lokale myndigheter for å finne gjerningsmennene, skriver utenriksdepartementet på sine nettsider.

Det kurdiske nyhetsnettstedet Rudaw melder at to diplomater tilknyttet det tyrkiske konsulatet i Erbil ble drept, mens BBCs kilder opplyser at tre diplomater ble drept.

Ubekreftede meldinger tilsier at hovedmålet for attentatet var den tyrkiske generalkonsulen, Hakan Karacay. Det er ikke bekreftet om han ble skadet eller drept.

– Et nødvendig svar vil bli gitt til de som begikk dette forræderske angrepet, skriver president Recep Tayyip Erdogans talsmann Ibrahim Kalin på Twitter.

AZAD LASHKARI /Reuters/NTB scanpix

PKK-leder ble drept for under to uker siden

Skytingen i Erbil kommer ti dager etter at tyrkiske medier meldte at en av PKKs øverste ledere var blitt «nøytralisert» i et tyrkisk flyangrep mot en PKK-base i fjellene lengst nord i Irak.

PKK bekreftet senere den samme dagen at Diyar Gharib Mohammed, en av organisasjonens øverste ledere, var blitt drept i et flyangrep den 5. juli. De opplyste også at to andre PKK-medlemmer ble drept i det samme flyangrepet. Tyrkia gjennomfører jevnlig angrep på PKKs baser i fjellene i Nord-Irak.

– Vi kommer til å straffe spionene, sa PKKs nestleder Mustafa Karasu den 9. juli, ifølge Rojnews. Med «spioner» kan han ha siktet til Tyrkias representanter i Irak, altså deres diplomater.

PKK-sjefen fikk møte advokatene for første gang på åtte år

Den kurdiske bevegelsen PKK har vært involvert i en væpnet kamp mot den tyrkiske staten siden 1984. De regnes som en terrorgruppe av Tyrkia og flere andre land og organisasjoner.

PKKs øverste leder, Abdullah Öcalan, sitter i fengsel på øya Imrali utenfor Istanbul. Han har sittet der siden 1999, mange av årene i total isolasjon. Nå er det fem andre medfanger på øya. Det ble ansett som en fremgang i forholdet mellom Tyrkia og PKK da Öcalan for kort tid siden fikk treffe sine advokater for første gang på åtte år.