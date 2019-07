Aleksej Navalnyj (43) ble arrestert i forrige uke og soner en dom på 30 dagers fengsel for angivelig å ha oppfordret til ulovlige demonstrasjoner.

Mens Navaljny satt fengslet, fortsatte demonstrasjonene han oppfordret til. I helgen protesterte tusenvis mot at flere uavhengige kandidater nektes å delta i lokalvalget i Moskva i september.

Det var et svært stort politioppbud i helgen og over 1300 personer ble arrestert i demonstrasjonene.

Søndag kom imidlertid meldingen om at Aleksej Navalnyj måtte overføres fra fengsel til sykehus. Hans talskvinne Kira Jarmisj sa, ifølge NTB, at han hadde fått et alvorlig allergisk anfall, og at ansiktet hadde hovnet opp.

Mandag formiddag uttalte sykehuset der han er innlagt, at Navalnyj blir behandlet for elveblest og at han føler seg bedre.

Det kommer imidlertid motstridende meldinger om hans helsetilstand.

TATYANA MAKEYEVA / REUTERS/NTB scanpix

Vil ikke utelukke forgiftning

En øyelege som har behandlet Navalnyj tidligere, og som så vidt fikk sett og snakket med Navalnyj i fengslet, vil ikke utelukke at han kan ha blitt forgiftet, skriver Reuters. Hun fremholder at hevelsen og utslettene i ansiktet kan tyde på en forgiftning.

Lege Anastasija Vailjeva sier at hun ikke fikk lov til å undersøke pasienten ordentlig, og mener det i seg selv er mistenkelig. Klokken 10.20 norsk tid meldte hun på facebook at hun likevel får lov til å undersøke Navalnyj og at hun er på vei til sykehuset.

For å undersøke om Navalnyj er forgiftet, vil legen hans sende T-skjorten og flere av hårstråene hans til et uavhengig laboratorium, muligens til et i Vest-Europa. Det forteller Anastasija Vasiljeva til TV-stasjonen Dozjd.

Hun behandlet Navalnyj da noen kastet grønn maling på ham i ansiktet i 2017, og det viste seg at malingen inneholdt et kjemisk stoff som han reagerte på.

Fakta: Demonstrasjonene i Moskva 8. september skal det stemmes over hvem som skal sitte i hovedstadens duma (bystyre). 233 personer ønsket å stille til valg. 57 av disse får ikke lov til å stille. Den offisielle grunnen til utestengelsen er at de uavhengige kandidatene har samlet inn ugyldige signaturer. Flere eksperter mener imidlertid det dreier seg om et politisk spill. Utestengelsen har ført til flere demonstrasjoner i Moskva. Lørdag 20. juli deltok over 22.000 i en lovlig demonstrasjon, deriblant flere kjente opposisjonspolitikere. Aleksej Navalnyj som ble arrestert og dømt til 30 dagers fengsel på onsdag for å ha oppfordret til å demonstrere for frie valg, har nå blitt fraktet fra til et sykehus i Moskva, melder BBC. Talspersonen til Navalnyj forteller at han skal ha fått noe som ser ut som en alvorlig allergisk reaksjon, hvor ansiktet skal ha hovnet opp. Hun opplyser om at han ikke har vært utsatt for en slik reaksjon tidligere. Lørdag 27. juli deltok 3500 i en ulovlig demonstrasjon. 1370 ble arrestert. EU er blant dem som har fordømt politiets brutale fremgangsmåte.

Reagerer på sykehuset

Hun tror at årsaken til Navalnyjs forverrede helsesituasjon, er at han kan ha blitt utsatt for et kjemisk stoff, og at noen kan ha påført ham det med vilje. Hun fremholder at han aldri tidligere har hatt noen allergiske reaksjoner.

På facebook har legen skrevet hun mener det er mye som skurrer med fengselsmyndighetens og legens behandling av oppoisjonslederen. Hun hevder at:

Fengselsmyndighetene ikke informerte Navalnyjs familie eller advokat om at han var blitt syk.

På sykehuset informerte ikke legene Navalnyj om diagnosen de hadde stilt, men isteden fortalte de dette til nyhetsbyrået Interfax. Det viste seg også at to av de behandlende legene stilte to helt forskjellige diagnoser: elveblest og betennelse i huden.

Ved en slik allergisk reaksjon skulle man raskt ha tatt flere prøver - blant annet av blodet og urinen - for å fastslå hva som var årsaken, men det ble ikke gjort, ifølge Vaslijeva.

Det er ikke klart hva som er årsaken til utslettene og det er ikke kommet noen uttalelser fra offisielt hold om påstanden om at han kan ha blitt forgiftet. Sykehuset har ikke kommet med noe svar på øyelegens kritikk.

En allierte av Navalnyj, som også har sittet fengslet på samme sted, har sagt at det er dårlige sanitære forhold i fengslet.