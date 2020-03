USA og Frankrike selger flere våpen

Den samlede eksporten av våpen økte med 5,5 prosent i femårsperioden 2015–2019 fra perioden 2010–2014, viser en rapport fra Stockholm International Peace Research Institute (Sipri).

Den største eksportøren de siste fem årene er USA, fulgt av Russland, Frankrike, Tyskland og Kina.

Norge er verdens 17. største våpeneksportør og sto for 0,4 prosent av den globale eksporten. Oman, USA og Finland er de største mottagerne av norsk våpenteknologi.

USA øker kraftig

USAs våpensalg har økt med 23 prosent og står for 36 prosent av det globale våpensalget. Mellom 2015 og 2019 var landets eksport 76 prosent høyere enn Russland, som er verdens neste største våpeneksportør. USA solgte våpen til 96 land.

– Halvparten av USAs våpeneksport de siste fem årene gikk til Midtøsten, og halvparten av det igjen gikk til Saudi-Arabia, sier seniorforsker Pieter D. Wezeman ved Sipri.

Samtidig økte Frankrike sin våpeneksport til å utgjøre 7,9 prosent av verdens våpeneksport i den siste femårsperioden. Landets våpenindustri har dratt nytte av etterspørselen i Egypt, Qatar og India.

Russisk nedgang

Russland har derimot hatt en nedgang i våpensalget i samme periode. Nedgangen på 18 prosent fra 2010–2014 til 2015–2019 skyldes at India ser til andre land for våpen, påpeker SIPRI.

De nye tallene fra SIPRI viser at det våpensalget til Midtøsten har økt med 61 prosent fra forrige femårsperiode og at regionen står for 35 prosent av den samlede våpenimporten de siste årene.