– Omfanget av tørkens ødeleggelser i det sørlige Afrika er overveldende, sier Nellie Nyang'qa, regional direktør i hjelpeorganisasjonen Oxfam.

En kombinasjon av lite nedbør og høye temperaturer rammer landene sør i Afrika hardt mens sommeren nærmer seg på den sørlige halvkule.

– Vi er nå vitne til at millioner av allerede fattige mennesker står overfor ekstrem matusikkerhet. Lagrene tømmes på grunn av gjentatte klimasjokk som rammer de mest sårbare samfunnene hardest. De trenger hjelp umiddelbart, sier Nyang'qa.

Anslagsvis 45 millioner mennesker trues av sult på grunn av den alvorlig tørken som rammer store deler av det sørlige Afrika.

I løpet av de kommende månedene planlegger FN-organisasjoner å dele ut nødhjelp til 11 millioner mennesker i regionen.

Også villdyr og buskap lider.

Elver tørkes ut og gressletter utarmes. For dyrene er det også en hard kamp om maten som er igjen.

I Zimbabwe skal mangel på vann og vegetasjon ha tatt livet av over 100 elefanter de siste to månedene.

Tsvangirayi Mukwazhi / AP

I en nasjonalpark vest i landet døde hele 55 elefanter av mangelen på mat og drikke, bare i løpet av september.

Ifølge Reuters skal dyrene ha dødd i nærheten av vannhull. Elefantene skal ha gått langt i jakten på vann.

– Situasjonen er alvorlig, sa Tinashe Farawo, en talsmann fra nasjonalparken Zimparks.

Victoriafallene rammet

Tørken rammer også vannføringen i de berømte Victoriafallene. Den er nå rekordlav. Det er vanlig at den er lav på enkelte tider av året, som nå, utenom regntiden. Forrige uke rant det knapt 100 kubikkmeter vann i sekundet ned fossen. På samme tid i fjor var vannføringen nesten dobbelt så høy.

Vannføringen er det laveste nivået som er målt siden 1996.

Det viser tall fra Zambezi River Authority.

STAFF / X01095

President i Zambia, Edgar Chagwa LunguI la i begynnelsen av oktober ut disse bildene av det berømte vannfallet:

– Vi har ikke tid til å leke politikk med klimaendringer. Nå må vi komme sammen og finne løsninger som kan begrense skadene, skriver presidenten på Twitter.

Nasjonalparken Mana Pools, som ligger nordøst for fossen, ser ut som en ødemark ifølge kilder avisen The Times har snakket med.

– Temperaturen er målt til 51 grader. Det er ikke et gresstrå igjen, sier parkguiden Craig Chittenden til avisen.

Tsvangirayi Mukwazhi / AP

Skyldes tørken klimaendringene?

Klimaforsker Erik Kolstad ved Bjerknessenteret og Norce, understreker at klimaendringene er med på å forverre en situasjon som alltid har vært der.

– Når temperaturen på bakken øker, fører det til mer fordamping. Det betyr at man raskere opplever tørkere i perioder uten nedbør, forklarer han. Det vil si at når først er tørt, blir det enda tørrere på grunn av varmen.

– Derfor blir konsekvensene så alvorlige, sier Kolstad.

Tsvangirayi Mukwahi/ AP/NTB scanpix

– Men vannmangelen skyldes nok ikke bare klimaet. Dette handler også om styresett og måten landene forvalter vannressursene sine på. Men at klimaet spiller inn, er utvilsomt.

Kolstad har selv flere ganger vært i Afrika, senest i januar da han besøkte Kenya. Han forteller at det nå er blitt en enorm bevissthet rundt klima. Det er noe alle snakker om.

– Problemet er at mange forklarer alt med klimaendringer. Det føles jo kanskje beleilig for en politiker med dårlig samvittighet. Det kan lett bli en syndebukk, påpeker han.

Hvilke land er rammet?

Ifølge FNs matvareprogram er flere land rammet:

Zimbabwe har ikke opplevd så lite nedbør siden 1981. Det gjør at over 5,5 millioner mennesker trues av ekstrem matusikkerhet.

I Zambia er landets ellers frodige maisåkre så hardt rammet at myndighetene nå har forbudt eksport. Det truer matsikkerheten til ytterligere 2,3 millioner, ifølge Oxfam og Zambias Røde Kors.

Det sørlige Afrika har opplevd normale nedbørsmengder i bare én av de siste fem sesongene med avlinger. Det går spesielt hardt utover småbønder som er avhengige av regn for å vanne.

Mens det er flom i øst

Mens den sørlige delen av kontinentet tørster, er flere land i Øst-Afrika rammet av ekstremregn og flom.

Abdimahad Ibrahim/NRC

Oversvømmelsene har ifølge FN drevet nesten 300.000 mennesker på flukt i Somalia, og nesten 1 million anslås å være rammet i Sør-Sudan. Men mange spør seg: – Hvorfor er det så store forskjeller på sør (tørke) og øst (flom) i Afrika?

– En av årsakene skyldes at El Niño (et globalt fenomen forårsaket av oppvarming fra Stillehavet kombinert med atmosfæriske forhold) forårsaker fuktighet og regn på østafrikansk side. Mens den tørker den sørlige regionen på grunn av all vind som kommer fra Stillehavet, sier Tasiana Mzozo, klimaekspert i Flyktninghjelpens beredskapsstyrke NORCAP.