Kvinnemarsj i Hviterussland etter demonstrantpågripelser

Hundrevis av kvinner har tirsdag kveld samlet seg i Minsk i Hviterussland, der flere titalls demonstranter tidligere på dagen ble pågrepet i en studentprotest.

Flere hundre studenter og andre demonstrerte i Minsk tirsdag med krav om at president Aleksandr Lukasjenko må gå. Flere ble pågrepet av politiet. AP / NTB scanpix

NTB

1. sep. 2020 19:16 Sist oppdatert nå nettopp

Kvinnene demonstrerer til tross for at politiet har advart dem mot å delta i protester. Men politiet har så langt ikke gjort noe for å stoppe ansamlingen, som finner sted etter at hundrevis av studenter tidligere på dagen demonstrerte for at president Lukasjenko må gå.

Studentene hadde først samlet seg utenfor flere universitetsbygninger i Hviterusslands hovedstad Minsk, og hadde planlagt å marsjere til utdanningsdepartementet i sentrum av byen. Men politiet tvang demonstrantene til å gå en annen vei.

I tillegg til pågripelsene, ble flere av deltakerne i studentdemonstrasjonen også banket opp av politiet, ifølge menneskerettssenteret Viasna.

Myndighetene slår særlig hardt ned på streiker og aksjoner som starter ved universitetene, opplyste Valiantsin Stefanovitsj fra Viasna til nyhetsbyrået AP etter demonstrasjonen tidligere på dagen.

– Studenter og universiteter generelt er en svært eksplosiv gruppe, sa han.

Dette er fjerde uke på rad med massedemonstrasjoner i Hviterussland. Protestene brøt ut i kjølvannet av presidentvalget 9. august der Aleksandr Lukasjenko, som har sittet ved makten siden 1994, ble gjenvalgt til en sjette presidentperiode, et valg opposisjonen sier var preget av valgfusk.