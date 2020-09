Ingen land har flere nye daglige smittetilfeller. Myndighetene svarer med å åpne samfunnet.

Oppimot 80.000 indere får hver eneste dag bekreftet koronasmitte.

En slektning som er blitt utstyrt med beskyttende klær, står ved siden av en mann om har dødd av covid-19. ADNAN ABIDI, Reuters/NTB scanpix

Smittetallene i India har stort sett gått bare én vei siden smitten kom til landet i vår:

oppover.

Søndag nådde inderne en ny milepæl da de registrerte det høyeste antallet nye smittede for ett land: 78.761. Den gamle rekorden tilhørte USA, som registrerte 77.299 smittetilfeller den 16. juli. Det melder Reuters.

Mer enn hvert tredje nye registrerte smittetilfelle i verden er de siste dagene blitt registrert i India.

En helsearbeider går fra dør til dør i Gauhati i Assam for å ta koronatester den 29. august. Anupam Nath, AP/NTB scanpix

Antallet koronasmittede har økt voldsomt de siste ukene. Det tok nesten seks måneder for landet å nå en million smittede. Det tok tre uker å nå to millioner. Og det tok bare 16 dager å passere tre millioner, melder CNN.

India har nesten 3,7 millioner registrerte tilfeller med koronasmitte og er i ferd med å ta igjen Brasil, som med 3,9 millioner tilfeller kun er slått av USA med sine 6,2 millioner tilfeller.

Bevæpnede vakter følger doktor Kumar Gaurav mens han går runden sin på sykehuset ved Bhagalpur i den fattige delstaten Bihar. Vaktene er der for å beskytte ham mot slektningene til pasientene. Fuktigheten er svært høy og luftkondisjoneringsapparatene fungerer ikke. DANISH SIDDIQUI, Reuters/NTB scanpix

Nesten 1000 døde pr. dag

Antallet nye registrerte tilfeller gikk noe ned i begynnelsen av denne uken, med 69.921 rapporterte tilfeller tirsdag. Antallet døde steg med 819 til totalt 65.288.

India har likevel hatt en klart lavere andel dødsofre enn både Brasil og USA. Det kan skyldes at landet har en langt yngre befolkning. Det er særlig de eldre som dør av covid-19.

Kumar Sanjay Krishna, øverste leder i Assam, en av de hardest rammede delstatene, mener økningen i registrerte tilfeller skyldes at flere er blitt testet, at økonomien er blitt gjenåpnet og at befolkningen viser en generell uvilje til å følge myndighetenes anbefalte forholdsregler.

Fakta India Verdens nest mest folkerike land med 1,35 milliarder innbyggere. Befolkningsveksten er så stor at de snart vil passere Kina og bli verdens mest folkerike land. Britisk koloni inntil 1947, da India ble uavhengig og muslimskdominerte Pakistan og det nåværende Bangladesh brøt ut. Vis mer

En helsearbeider viser frem resultatet av en koronatest i Gauhati i India. Anupam Nath, AP/NTB scanpix

Økonomien raste med en fjerdedel

Indiske myndigheter velger nå å løse opp på restriksjonene som er blitt innført for å bekjempe pandemien – til tross for de høye smittetallene.

Årsaken er at man vil begrense de økonomiske konsekvensene nedstengningen av samfunnet har hatt.

Den indiske økonomien krympet med 23,9 prosent fra april til juni, viser tall som ble offentliggjort mandag. Nedgangen var mye verre enn ventet, og den er et tegn på at det kan ta lang tid for den indiske økonomien å komme tilbake.

Restriksjoner på blant annet transport, utdanningsinstitusjoner og restauranter har ført til at millioner av indere har mistet jobbene sine.

Privat forbruk, investeringer og eksport kollapset samtidig i årets andre kvartal. Enkelte økonomer spår en nedgang i brutto nasjonalprodukt for hele året på 10 prosent, hvilket vil gjøre 2020 til det verste året for landets økonomi siden India ble uavhengig i 1947.

Nedgangen vil føre til at mange millioner mennesker risikerer å ende opp i fattigdom.

Indiske myndigheter har spådd en såkalt V-formet økonomisk utvikling, altså at man vil se en kraftig vekst når samfunnet gjenåpnes i andre halvdel av året. Men noen økonomer tror veksten vil gå tregere, melder Reuters.

En ung tigger har malt kroppen sin og kledd seg ut som Gandhi. Bildet er tatt i Hyderabad den 31. august. Mahesh Kumar, AP/NTB scanpix

En vakt måler temperaturen til en student som møter opp for å ta eksamen i Ahmedabad den 1. september. AMIT DAVE, Reuters/NTB scanpix

Tillater religiøse møter og åpner T-banen

For å begrense skadene på økonomien fjerner indiske myndigheter derfor noen restriksjoner.

T-banen vil igjen begynne å gå i byene fra 7. september. Opptil 100 mennesker vil få lov til å samles for religiøse og politiske sammenkomster.

Indias nest største industridelstat, Tamil Nadu, vil delvis åpne for offentlig transport og flere flyruter. Samtidig vil en rekke kjøpesentre og religiøse forsamlingshus bli gjenåpnet. Portforbudet på søndager vil bli avsluttet.

Skoler og universiteter vil fortsette å være stengt til slutten av september, men halvparten av lærerne får dra tilbake til arbeidsplassen sin for å undervise gjennom digitale kanaler. Elever i alderen ni til tolv kan få lov til å komme tilbake til skolen dersom de selv ønsker det, skriver CNN.

Myndighetene har også nektet å utsette eksamen for to millioner studenter som håper å komme inn på medisin- og ingeniørstudier.

