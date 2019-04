Frode Berg ble ført inn i rettssaken 11.40, lokal tid. Han var iført håndjern. Et kvarter senere var det klart: Han ble dømt til 14 års fengsel, slik aktor hadde lagt ned påstand om.

– Vi er fornøyd med at domstolen fullt ut har fulgt det vi la ned påstand om. Frode Berg er dømt for spionasje, sier aktor i saken, Milana Digajeva, rett etter at dommen har falt.

Bergs advokat, Ilja Novikov, sier Berg ikke vil anke dommen.

– Selv om Berg har erklært seg ikke skyldig – og dommen ble på 14 års fengsel – så ønsker ikke han å anke dommen, sier Novikov.

Dan P. Neegaard

Diplomatisk løsning?

Siden Berg ikke anker, vil dommen være rettskraftig ti dager etter at Berg mottar en oversatt versjon av dommen. Først når en dom er rettskraftig, kan den russiske presidenten behandle en eventuell søknad om benådning.

– Det viktige spørsmålet er ikke hvor mange år Berg ble dømt til, men hvor vellykket de diplomatiske forhandlingene er for å finne en løsning for at Berg skal kunne reise hjem. I Russland er det uansett ingen som blir frifunnet i spionsaker, sier Novikov.

Han forteller at Berg nå setter sin lit til at den norske regjeringen jobber for å finne en diplomatisk løsning med russiske myndigheter slik at han kan reise hjem.

– Trolig er heller ikke russiske myndigheter interessert i at Berg skal sone i russisk fengsel, og slike saker ender som regel med en eller annen diplomatisk avtale, sier advokaten.

Han forteller at nordmannen tok dommen med fatning.

– Han var ikke overrasket. Han tok det rolig, og han hadde ingen illusjoner, sier forsvareren.

Venter på Putin

– Dette var noe som måtte komme, men det er en viktig etappe i arbeidet med å Frode Berg hjem, sier prest i Sør-Varanger, Torbjørn Brox Webber.

Han er ikke veldig overrasket over dommen. Nå setter han sin lit til at den russiske presidenten, Vladimir Putin, vil benåde nordmannen.

– Frode har mange gode venner og har gjort mye bra for kommunen. Vi håper nå at han kommer hjem, sier han.

– Dypt urimelig

Trine Hamran er journalist og venn av Frode Berg. Hun har skrevet bok om saken.

– Nok en gang slår det meg hvor alvorlig denne saken er. Det er dypt urimelig at Frode må ta støyten for en mislykket norsk etterretningsoperasjon, sier Hamran.

Hun håper norske myndigheter har de verktøyene som kreves for å få Berg hjem.

– Vi må alltid håpe, men jeg tar det ikke for gitt. Jeg tror ikke russerne er særlig sentimentale i denne saken, og at de dermed kan vente lenge med å sende ham hjem for å få det de ønsker i retur, sier hun.

Sør-Varanger-ordfører Rune Rafaelsen (Ap) mener at det viktigste fra i dag, er at det foreligger en dom.

– Om han fikk 8 år eller 14 år, det spiller ikke så stor rolle. Det viktigste er at det nå kommer i gang et arbeid med en benådning og utveksling, sier Rafaelsen.

– Og så får vi håpe for Frode og familiens del at dette går fort. Men det er klart, uventede ting kan skje, påpeker han.

Familien: Kommenterer senere

Frode Bergs svigerinne, Gry Nilsen Aaker, var ukjent med dommen da Aftenposten ringte henne klokken 10.50 tirsdag og informerte henne.

– Dagen i dag er tøff nok som den er, så jeg har i samråd med Frodes kone og resten av familien blitt enig om at vi ikke vil gi noen uttalelse om dommen nå. Vi kommer tilbake med kommentarer senere, sier Aaker på vegne av familien i Kirkenes.

Dan P. Neegaard

Kan søke benådning

Tiltalen er hemmelig, og det samme vil størstedelen av dommen trolig forbli. Selve straffeutmålingen er imidlertid åpen.

Russlands president Vladimir Putin sa i forrige uke at det må foreligge en dom før en benådning kan overveies.

Novikov mener at det er et godt tegn at president Vladimir Putin forrige uke viste at han kjenner til saken.

– Vanligvis vil ikke Putin kommentere slike saker eller han sier at han ikke kjenner til saken. Det er positivt at han uttrykte at han kjente til saken, sier han.

Flere tror at norske og russiske myndigheter vil forhandle på bakrommet om en løsning som gjør at Frode Berg blir utlevert til Norge.

Tøff fengselstransport

Berg sitter nå i Lefortovo-fengselet i Moskva. Etter at en person blir dømt, blir man vanligvis overført til fengselet der man skal sone dommen – for eksempel i Sibir.

– I Russland er denne transporten til fengselet noe av det mest traumatiske en innsatt kan oppleve, og jeg håper at Berg i hans alder slipper det. Jeg tror at denne saken vil få en diplomatisk løsning raskt, og at Berg snart kan reise hjem, sier Novikov.

Helseproblemer

Ifølge Novikov har Berg problemer med hjertet og får dårlig oppfølging i fengselet.

– Helsesystemet i fengselet er svært dårlig, og legene der sier bare at alt er OK med ham. Det er ingen grunn til at Berg ikke kunne ha sittet i husarrest istedenfor fengsel, men det fikk vi ikke gjennomslag for.

Novikov forteller at den norske ambassaden tilbød å leie en leilighet til Berg i Moskva, og at han kunne vært i husarrest der.

– Vil ha ham hjem

Utenriksdepartementet understreker overfor Aftenposten at de ikke kommenterer selve dommen, men at de tar den til etterretning.

– Vi arbeider fortsatt for å ivareta Frode Bergs interesser på best mulig måte. Norske myndigheter ønsker at han kommer tilbake til Norge, sier Ane Haavardsdatter Lunde, fungerende kommunikasjonssjef.

Hun sier at de arbeider på ulike måter for å ivareta hans interesser, men at de ikke kan gå i detalj. Det gjelder også spørsmålet om en eventuell benådning.

– Har denne saken skadet folk-til-folk-samarbeidet i nord?

– Russland er et av våre nærmeste naboland, og folk-til-folk-samarbeidet vil fortsette slik som det har gjort. Det er ikke påvirket av denne saken, sier Lunde.

Vil du lese flere artikler østfra?

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.