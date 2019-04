Handelskonflikten mellom USA og Kina kan være løst innen to uker

Mnuchin og USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer reiser til Beijing tirsdag for å forsøke å stoppe handelskrigen mellom verdens to største økonomier.

Ifølge Mnuchin vil man i løpet av to uker finne ut om de klarer å lande en avtale – eller om det på tide «å gå videre».

Neste uke er det ventet at et team fra Kina besøker Washington for en ny runde med samtaler.

I starten av april ba Kinas president Xi Jinping om en tidlig konklusjon rundt forhandlingene.

USA og Kina jobber med å få en ende på den langvarige handelskrigen mellom landene etter at Trump i fjor hevet tollen på kinesiske importvarer med den begrunnelse at Kina stjeler eller presser utenlandske selskaper til å dele teknologi og patenter. Det har rammet handel av alt fra soyabønner til medisinsk utstyr.