Brexit er helt uavklart åtte dager før britene etter planen skal forlate EU. Torsdag ettermiddag klokken 15 møtes EUs stats-og regjeringssjefer for å diskutere hva de skal gjøre med britenes ønske om å utsette brexit.

Her er det du må vite før det dramatiske toppmøtet:

JONATHAN BRADY, AP / NTB scanpix

1. Hva gjør Theresa May?

Det var stor spenning knyttet til hva Theresa May ville si da hun skulle tale onsdag kveld. Det skjedde bare timer etter at hun hadde sendt brev til EU og bedt om at brexit utsettes fra 29. mars til senest 30. juni.

Men May skuffet dem som trodde at hun ville komme med nyheter. I stedet langet hun ut mot kollegene i det britiske Underhuset, som hun mener ikke gjør jobben sin.

Tomorrow's front page: Theresa May launched a furious attack on warring MPs over the Brexit stalemate - as she assured voters: "I'm on your side" https://t.co/2JOCjNBVHp pic.twitter.com/v02fpjvznO — The Sun (@TheSun) March 20, 2019

Hun antydet også at hun ikke vil bli sittende om utsettelsen varer lenger enn til 30. juni. May gjentar at hun ønsker at Underhuset skal vedta skilmisseavtalen de har stemt ned to ganger.

May har ennå ikke sagt noe om svaret hun fikk fra EU-president Donald Tusk onsdag ettermiddag.

Frank Augstein / AP/NTB scanpix

Fakta: Dette skjer nå: Torsdag 21. mars: EU-toppmøte der britenes ønske om utsettelse av brexit skal behandles. Det er usikkert om stats- og regjeringssjefene vil gi et klart svar på britenes spørsmål. Det kan tenkes de vil utsette det til neste uke, i håp om at britene vedtar skilsmisseavtalen først. Mandag 25. mars: Underhuset skal igjen debattere brexit. Tirsdag 26. mars: Det kan bli ny votering over skilsmisseavtalen i Underhuset. Torsdag 28. mars: Det kan bli nytt ekstraordinært EU-toppmøte for å gi britene utsettelse av brexit i tolvte time. Fredag 29. mars: Britene forlater EU hvis de ikke har fått utsettelse. Kilde: The Times

2. Vil EU si ja?

Onsdag sa EU-president Donald Tusk at britene kan få en kort utsettelse, men bare dersom det britiske Underhuset har vedtatt skilsmisseavtalen de allerede to ganger har sagt nei til. Dette vilkåret unnlot Theresa May å kommentere onsdag.

Ingen i EU ønsker at britene skal forlate unionen uten avtale. Men samtidig er EU lei av å vente på britene, og blant andre Frankrike har signalisert at de ikke vil gi britene mer tid.

Merkel says Brexit extension possible if MPs back deal https://t.co/Pta3FofJDP — Financial Times (@FT) March 21, 2019

Politico skriver likevel at de tviler på at noe enkeltland tør å sette foten nei for utsettelse fordi en «hard brexit» vil koste for mye økonomisk. Alle de gjenværende EU-landene må være enige dersom britene skal få utsettelse.

For EU er det likevel viktig at britenes exit ikke forkludrer EU-valget i mai.

VINCENT KESSLER, REUTERS/NTB SCANPIX

3. Hvorfor er datoen viktig?

Mellom 23. og 26. mai skal alle EU-land arrangere valg til EU-parlamentet. 350 millioner stemmeberettigede skal velge 705 folkevalgte til forsamlingen som har fått betydelig økt makt de siste årene. De trer sammen i juli.

Hverken EU eller Storbritannia ønsker at britene skal delta i valget når de er på vei ut. Men samtidig vil ikke EU risikere at britenes uteblivelse skal skape konstitusjonelt trøbbel for dem. Lar britene være å arrangere EU-valg og samtidig ender opp med å bli i EU lenger enn det, risikerer de å forkludre arbeidet i EU, skriver The Times.

Derfor vil EU at britene er ute innen 23. mai.

Morten Uglum

4. Hva er det som stopper brexit?

Grensen mellom Nord-Irland og republikken Irland er det uløste spørsmålet som har stoppet Theresa Mays skilsmisseavtale med EU.

Mays midlertidige ordning holder grensen åpen og uten grensekontroll, men gjør samtidig at Storbritannia forblir i EUs tollunion inntil de finner en ny og bedre avtale.

De mest hardbarkede brexit-tilhengerne mener dette gjør at britene blir låst til EU på ubestemt tid.

Les mer om grensekaoset: Denne bekken er britenes største hodepine. Han har laget seg en bakvei til nabolandet i tilfelle kaoset bryter løs.

Jessica Taylor, AP/NTB scanpix

5. Hva skjer nå?

Det er ikke sikker at EU-toppene vil si ja eller nei til utsettelse i dag, men heller knytte et vilkår til om Underhuset vedtar en utmeldingsavtale.

Mandag børstet Underhusets ordstyrer John Bercow støv av et 400 år gammelt vedtak som sa at samme sak ikke kan behandles flere ganger uten at det er noe vesentlig nytt.

Det er likevel ventet at May neste uke vil gjøre et nytt forsøk på å få vedtatt skilsmisseavtalen med EU.

Om det britiske Underhuset vil si ja til et tredje forsøk, er nå det store spenningsmomentet.

Sier Underhuset ja til avtalen, vil EU trolig si ja til en utsettelse i ellevte time neste torsdag. Hvis Underhuset sier nei, risikerer britene å forlate uten avtale. En annen mulighet er at utmeldelsen blir kalt tilbake.