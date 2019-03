Det skriver New York Times. I likhet med en personbil er det heller ikke noe som heter «all inclusive» når du kjøper et fly. Du får det du betaler for. For flyselskaper det gjerne om estetiske ting og komfort.

Samtidig er det andre ting du også kan få ekstra innenfor kommunikasjonssystemer, navigasjon og sikkerhetssystemer for gjøre flyet ekstra trygt. Blant annet koster det ekstra å få installert ekstra brannslukningsutstyr i lasterommene, noe myndighetene i Japan blant annet krever. Dette fordi det har vist seg at det systemet som er standard kanskje ikke er nok i tilfelle en brann skulle oppstå.

Det samme gjelder enkelte dataprogrammer ombord. Dette er imidlertid ting flyprodusentene krever ekstra penger for. Det gjelder også for flytypen Boeing 737 Max 8.

New York Times skriver at mange flyselskaper, spesielt lavprisselskaper som Indonesias Lion Air, har valgt å ikke kjøpe inn disse systemene. Dette er heller ikke systemer som er påkrevd fra myndighetenes side.

– Det er så mange ting som ikke bør være valgfrie, og mange flyselskaper vil ha det billigste flyet du kan få. Og da svarer Boeing at hei, det var tilgjengelig. Men hva Boeing ikke sier, er at dette er blitt en stor fortjeneste for flyprodusenten, sier Mark H. Goodrich, en tidligere testpilot, til New York Times.

Ruud, Vidar / NTB scanpix

Mangler endelig svar

Det er fortsatt ikke konkludert med hva som skyldes at to fly av typen Boeing 737 MAX 8 i løpet av kort tid har styrtet. Tilsammen har de to ulykkene krevd 346 menneskeliv i Etiopia og Indonesia.

Det har imidlertid vært spekulert i om ulykkene skyldes at flyene plutselig skal ha satt nesen nedover idet autopilot ble slått av.

VG har tidligere skrevet at Boeing 737 Max 8-flyene har et datastyrt system, kalt MCAS, som skal forhindre at snuten på flyet går for høyt slik at flyet steiler. En feil i dette systemet kan ha forårsaket de to ulykkene, ved at nesen på flyet er blitt presset nedover. Det skal også ha vært problemer å få slått av autopilotfunksjonen når dette problemet har oppstått.

Det er dettesikkerhetssystemet som skal varsle om en feil i dette systemet som, ifølge New York Times, Boeing ønsker å installere som standard på alle de nye 737 Max 8-flyene. Avisen skriver at Boeings valgfrie sikkerhetsfunksjon kunne ha bidratt til at pilotene hadde oppdaget det som skal ha vært feilaktige avlesninger, før det var for sent.

Koster lite

– Disse systemene er kritiske, og koster nesten ingenting for flyselskapene å installere. Boeing tar ekstra betalt, fordi de kan. Men de er avgjørende for sikkerheten, sier Bjørn Fehrm, analytiker hos luftfartskonsulenten Leeham.

Dette var ikke installert på noen av de to ulykkesflyene. American Airlines, derimot, som har bestilt 100 av disse flyene, har kjøpt disse systemene på alle sine fly. Det har imidlertid United Airlines ikke valgt å gjøre på sine 137 fly, som er blitt bestilt.

En talsperson fra selskapet sier at pilotene bruker andre data for å kontrollere flyet på.

Boeing har allerede signalisert at de vil oppdatere programvaren på 737 MAX 8-flyene etter ulykken i Etiopia.

Flyprodusenten har nektet å avsløre hele menyen med sikkerhetsfunksjoner de tilbyr som ekstrautstyr på 737 Max 8-flyene, eller hvor mye de koster.