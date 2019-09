Forrige gang brøt FN-salen ut i latter. I dag går Trump igjen på FNs talerstol.

Artikkelen oppdateres når Trump taler tirsdag i 16-tiden norsk tid.

President Trump taler tirsdag for tredje gang til FNs hovedforsamling, og det er knyttet stor spenning til hva han vil si. Presidenten bor hjemme i Trump-tårnet på 5. avenue mens han deltar på FNs høynivåuke i hjembyen New York.

Iran-spenning

Det er ventet at presidenten vil ta opp den svært spente situasjonen i Midtøsten etter at et saudiarabisk oljeanlegg nylig ble angrepet. USA og mange andre land har utpekt Iran som angriperen samtidig som houthi-opprørerne som kontroller Jemens hovedstad, har hevdet å stå bak.

Trump skal ønske å få en koalisjon med på tiltak mot iransk aggresjon i regionen. Irans Hassan Rouhani er også i FN disse dagene. Det har vært spekulasjoner om et møte, men dette er høyst usikkert.

Det er også knyttet forventninger til om Trump vil ta opp den pågående handelskrigen mellom Kina og USA, om han vil nevne klimatrusselen, konflikten i Venezuela og diplomatiet overfor Nord-Korea.

Fakta: FNs høynivåuke Denne uken går den såkalte høynivåuken under FNs hovedforsamling av stabelen Verdenslederne samles i New York, holder taler til forsamlingen og benytter anledningen til å møtes ansikt til ansikt i separate møter. I år er det dessuten toppmøter om blant annet klima, helsetjenester for alle, FNs bærekraftsmål og støtte til små øystater.

Alternativ til autoritære

Amerikanerne har holdt kortene tett til brystet om innholdet i Trumps tale. Det er lekket ut fra høytstående tjenestemenn at han vil «bekrefte USAs lederrolle i verden» og «understreke at USA er et positivt alternativ til autoritære samfunnssystemer».

Latter i salen

Da Trump talte i fjor, brøt det ut latter i salen da han sa at hans regjering «hadde oppnådd mer enn nesten noen annen regjering i landets historie».

En overrasket Trump håndterte den uventede mottagelsen med en bemerkning utenfor manus:

– Det er så sant!, sa han mens salen lo.

– Jeg forventet ikke den reaksjonen, men OK, sa han med et smil, en kommentar som ble møtt av en klappsalve i stedet for en lattersalve.

Anseelsen har rast

Tidligere Panama-ambassadør John Feeley omtaler fjorårets mottagelse i FN-salen som «et smertefullt øyeblikk» for USA. Overfor NPR, en amerikansk radiokanal, sier han hendelsen speiler USA nedtur på verdensscenen.

Og spørreundersøkelser bekrefter også at USAs anseelse i verden har rast de siste årene. Dette gjelder særlig i Europa.

Da Gallup tidligere i år publiserte sine ferskeste tall, var både Tyskland og Kina bedre likt av verdens befolkning, mens Russland snuste USA i nakken.

I Europa var det bare to land der flere enn halvparten var positive til USAs lederrolle: Kosovo og Albania. I Norge var så få som 12 prosent fornøyde. Fallet fra president Barack Obamas siste år i Det hvite hus var i Norge på 42 prosentpoeng.

Eksperter i USA mener også at landets anseelse har gått nedoverbakke. Global Situation Room, et konsulentfirma, publiserte nylig en undersøkelse blant 50 tidligere ambassadører og eksperter på nasjonal sikkerhet. 48 av dem mente USA har tapt betydelig innflytelse i verden.