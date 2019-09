Trump i FN: – Fremtiden tilhører ikke globalister. Fremtiden tilhører patrioter.

President Donald Trump sa at verden er delt mellom dem som ønsker selvstyrerett og dem som er opptatt av å kontrollere andre, da han talte til FNs hovedforsamling tirsdag.

– Fremtiden tilhører ikke globalister. Fremtiden tilhører patrioter, sa Trump.

Fokuset på nasjonalisme og patriotisme og en avvisning av globalismen var den røde tråden i presidentens tale. Det minner om de to tidligere talene Trump har holdt i FN.

– Løft opp nasjonene deres, vern om kulturene deres og respekter historien deres, sa Trump.

Manglende forståelse

Statsminister Erna Solberg sa i en kommentar at Trumps skarpe fokus på USAs egeninteresser var «en utfordring».

– Det som oppleves som en sterk tale for patriotisme innebærer noen utfordringer for verdenssamfunnet. Man glemmer at en viktig del av det å ivareta lands interesser er å finne felles globale løsninger. Den forståelsen manglet i talen, sa statsminister Erna Solberg etter talen.

Land må inngå kompromisser og gi etter på noen punkt for å kunne bringe hele verdens befolkning fremover, sa statsministeren.

– Det er en utfordring at vi har en amerikansk president som har en manglende oppfatning av at de felles løsningene vi trenger internasjonalt er til gunst for alle land, også for USA, sa Solberg.

Senterpartiets Liv Signe Navarsete var også tilstede i salen. Hun kalte Trumps patriotisme «skummel».

– Trump hadde en noe mer dempet framføring i dag. Men han var knallhard i sin kritikk av Kina, Cuba og Iran - samtidig som han poengterte at USA kun vil ha fred og fordragelighet. Det er rimelig selvmotsigelig! sa Senterprtiets Liv Signe Navarsete, som var i salen.

– Mest alvorlig er likevel den totale motstanden mot globale løsninger og hylling av patriotisme. Det er skummelt for et land som Norge, som er helt avhengig av globalt samarbeid og avtaler.

Evan Vucci / AP

Harde ord til Kina

Den amerikanske presidenten gikk dessuten knallhardt ut mot Kina. Handelskrigen mellom Kina og USA er nå i sitt andre år, og Trump hadde få forsonende ord for landets ledere.

Trump gjentok sine anklager om at Kina har manipulert valutaen sin og stjålet teknologi. Han sa også at det var en tabbe å slippe Kina inn i Verdens Handelsorganisasjon WTO i 2001.

– Jeg vil ikke akseptere en avtale (med Kina) som er dårlig for det amerikanske folket, sa Trump.

Noe av kritikken mot Kina er berettiget, sier statsminister Solberg.

– Kina bør ha en mer åpen økonomi. Kina bør respektere patentrettigheter og privat eierskap, sa Solberg.

Hun er imidlertid ikke enig i at det var feil å slippe Kina inn i WTO.

– Det bidro til å løfte mange ut av fattigdom, både kinesere og mange andre mennesker i verden, sa Solberg.

Irans «blodtørst»

Trump kommenterte også den svært spente situasjonen i Midtøsten etter at et saudiarabisk oljeanlegg nylig ble angrepet. USA og mange andre land har utpekt Iran som angriperen samtidig som houthi-opprørerne som kontroller Jemens hovedstad, har hevdet å stå bak.

– Ingen nasjon burde subsidiere Irans blodtørst, sa Trump.

– I førti år har verden lyttet til at Irans ledere har beskyldt andre for problemer de selv har skapt.

Irans Hassan Rouhani er også i FN disse dagene. Det har vært spekulasjoner om et møte, men dette er høyst usikkert. Trump har ifølge rapporter et ønske om å få på plass en koalisjon mot iransk aggresjon i regionen.

Trump tok deretter et oppgjør med organisasjoner og aktivister som jobber for flyktninger og immigrasjonsrettigheter. Han kalte det hyklerisk, og sa at de ga kriminelle nettverk mulighet til å utnytte sårbare mennesker.

Bredside mot sosialisme

Både Trump og den brasilianske presidenten Jair Bolsonaro kom med en bredside mot sosialisme. De to presidentene kritiserte Venezuela, og Trunp sa at «kvinner står i kø i ti timer» for å skaffe seg mat i landet.

– Vi venter på den dagen da Venezuela vi bli fri, sa Trump.

En av de største truslene USA nå står overfor er trusselen fra sosialisme, sa Trump - trolig en henvisning til valgkampen han står overfor.

– Sosialisme og kommunisme handler bare om å gi den herskende klasse makt, sa presidenten.

– Jeg gjentar det jeg har sagt før: USA vil aldri bli et sosialistisk land.

Jair Bolsonaro at han nå gjenoppbygger Brasil fra trusselen fra sosialismen.

– Landet mitt var veldig nære å bli sosialistisk, som førte til høy grad av korrupsjon og kriminalitet, sa Bolsonaro.

Den brasilianske presidenten sa også at Brasils regjering jobber for å gjenoppbygge landets internasjonale tillit.

– Brasil har også følt effekten av Venezuelas sosialisme, og har tatt imot en god del av flyktningene som har forlatt landet.

LUCAS JACKSON / REUTERS

Respektløse angrep om Amazonas

Bolsonaro kritiserte den internasjonale oppmerksomheten om brannene i Amazonas hardt. Han kalte kritikken mot hans regjering for respektløs og kolonialistisk.

– De sensasjonspregede angrepene på grunn av brannene i Amazonas har bare styrket vår patriotisme, sa Bolsonaro.

Brasils president sa også at det er «feil å si at Amazonas er en verdensarv eller verdens lunger».

– Amazonas er ikke i ferd med å bli ødelagt, slik media feilaktig meddeler, sa presidenten.

Bolsonaro sa derimot at Donald Tuump har gitt en repons som har vært passende. Trump har gitt den brasilianske presidenten full støtte når det gjelder brannene.

Bolsonaro sa videre at Brasil vil ikke utvide området på 20 prosent som er satt av til urfolk.

– Frankrike og Tyskland bruker for eksempel 50 prosent av sine land til jordbruk. 61 prosent av vårt territorium er uberørt, sa Bolsonaro.

Ueslei Marcelino / REUTERS

Evan Vucci, AP/NTB scanpix

Fakta: FNs høynivåuke Denne uken går den såkalte høynivåuken under FNs hovedforsamling av stabelen Verdenslederne samles i New York, holder taler til forsamlingen og benytter anledningen til å møtes ansikt til ansikt i separate møter. I år er det dessuten toppmøter om blant annet klima, helsetjenester for alle, FNs bærekraftsmål og støtte til små øystater.

Anseelsen har rast

Da Trump talte i fjor, brøt det ut latter i salen da han sa at hans regjering «hadde oppnådd mer enn nesten noen annen regjering i landets historie».

Tidligere Panama-ambassadør John Feeley omtaler fjorårets mottagelse i FN-salen som «et smertefullt øyeblikk» for USA. Overfor NPR, en amerikansk radiokanal, sier han hendelsen speiler USA nedtur på verdensscenen.

Og spørreundersøkelser bekrefter også at USAs anseelse i verden har rast de siste årene. Dette gjelder særlig i Europa.

Da Gallup tidligere i år publiserte sine ferskeste tall, var både Tyskland og Kina bedre likt av verdens befolkning, mens Russland snuste USA i nakken.

I Europa var det bare to land der flere enn halvparten var positive til USAs lederrolle: Kosovo og Albania. I Norge var så få som 12 prosent fornøyde. Fallet fra president Barack Obamas siste år i Det hvite hus var i Norge på 42 prosentpoeng.

Eksperter i USA mener også at landets anseelse har gått nedoverbakke. Global Situation Room, et konsulentfirma, publiserte nylig en undersøkelse blant 50 tidligere ambassadører og eksperter på nasjonal sikkerhet. 48 av dem mente USA har tapt betydelig innflytelse i verden.