I tillegg ble fem personer såret i eksplosjonen, ifølge myndighetene.

Eksplosjonen skjedde idet bussen kjørte gjennom et av sjekkpunktene til det irakiske forsvaret mellom Karbala og byen Al-Hilla. Bussen tok fyr.

Det er ikke kjent om det var en selvmordsbomber som sto bak eksplosjonen, og fredag kveld var det ingen som hadde påtatt seg ansvar for angrepet, som skal ha vært blant de største siden irakiske myndigheter erklærte seier over IS i 2017.

Sovende IS-celler utfører fortsatt sporadiske angrep i landet.