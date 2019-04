Putin hevder Mueller-rapporten viser at det ikke har vært russisk valginnblanding

– Vi har visst hele tiden at Mueller ikke ville finne noe. Ingen vet det bedre enn oss at Russland ikke har vært involvert i valget, sa Putin under en tale på Arctic forum i St. Petersburg tirsdag.

Dette sier Putin til tross for at USAs justisminister William Barr i sitt sammendrag av Mueller-rapporten skriver at spesialetterforskeren har funnet bevis for at Russland forsøkte å påvirke valget.

Offentliggjør rapport neste uke

I sammendraget står det at Russland forsøkte å påvirke valget gjennom en koordinert desinformasjonskampanje og ved et datainnbrudd der e-poster ble stjålet fra Hillary Clintons valgkampstab.

Justisministeren konkluderer imidlertid med at det ikke er funnet bevis på at Trumps valgkampstab og Russland samarbeidet for å påvirke valget i 2016.

Den nesten 400 sider lange Mueller-rapporten vil bli offentliggjort i en redigert utgave i løpet av en ukes tid, opplyste Barr i Kongressen tirsdag. Foreløpig er bare et fire siders sammendrag gjort tilgjengelig.

Vil samarbeide med USA

Ifølge den russiske presidenten viser anklagene om valginnblanding først og fremst at Demokratene ennå ikke har kommet over valgnederlaget i 2016.

Putin sier at han håper at kampen mellom de to partiene i Washington roer seg, slik at USA og Russland sammen kan fokusere på ting av felles interesse, som atomvåpenkontroll, kampen mot terror og klimaendringer.

På spørsmål om den russiske presidenten vil støtte Trump-kampanjen ved presidentvalget i 2020, svarte Putin at «Moskva respekterer det amerikanske folkets valg».