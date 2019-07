Halvparten av de inviterte til Oscar-akademiet er kvinner

I over halvparten av akademiets avdelinger, blant dem avdelingene for instruktører, produsenter og forfattere, er det invitert flere kvinner enn menn.

Oscar-akademiet har i flere år blitt beskyldt for å ikke være mangfoldig nok, både med tanke på kjønn og etnisitet. I 2015 fikk Oscar-showet tilnavnet «Oscar so White», som var en referanse til at så mange hvite ble nominert i skuespillerkategoriene.

I år er rundt 30 prosent av de 842 inviterte ikke-hvite, en andel som har steget fra 8 prosent siden 2015.

Det nøyaktig antall medlemmer i Oscar-akademiet er ukjent. Tidligere har medlemstallet blitt begrenset til 6.000, men tallet kan være oppe på så mange som 9.000, ifølge nyhetsbyrået AFP.