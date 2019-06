Trump møtte Japans statsminister før G 20-møtet

Bare én måned siden de to statslederne sist traff hverandre under den amerikanske presidentens offisielle besøk i Japan, hadde Trump og Abe et nytt møte i forkant av G 20-arrangementet fredag morgen.

I forkant av reisen til Osaka satte Trump spørsmålstegn ved den amerikansk-japanske sikkerhetsavtalen, noe som skal ha skapt uro i Japan. Mandag sendte Trump også ut en twittermelding der han viste til at det meste av oljen som fraktes gjennom Hormuzstredet, går til land som Kina og Japan.

«Så hvorfor beskytter vi shippingruter for andre land (i mange år) for null kompensasjon. Alle disse landene burde beskytte sine egne skip», skrev han.

Trump møtte Abe sammen med datteren Ivanka Trump og svigersønnen Jared Kushner, som begge er oppnevnt som presidentens rådgivere.