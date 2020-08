Biden har valgt. Kamala Harris blir demokratenes visepresidentkandidat.

NEW YORK (Aftenposten): Senatoren fra California kan bli den første kvinnelige visepresidenten i USAs historie.

Senator Kamala Harris er den andre demokratiske visepresidentkandidaten i historien. Brynn Anderson / AP

Etter månedsvis med intense spekulasjoner slapp Joe Biden (77) nyheten tirsdag kveld: Kamala Harris (55) blir demokratenes visepresidentkandidat i høstens presidentvalg.

Biden kunngjorde allerede i vår at han ville ha en kvinnelig makker, og valgkampen hans har vært under press til å velge en person med minoritetsbakgrunn. Harris, som hele tiden er blitt sett på som en av storfavorittene, oppfyller begge kravene.

Valget av visepresidentkandidat er blitt regnet som svært viktig denne gangen på grunn av Bidens høye alder. Dersom presidenten faller fra eller må trekke seg, tar visepresidenten over. Det har skjedd flere ganger tidligere i amerikansk historie.

Mange tviler dessuten på at Biden vil stille til gjenvalg i 2024, om han skulle vinne årets valg. En populær visepresident vil ha gode muligheter til å bli demokratenes presidentkandidat om fire år.

Advokat og politiker

Harris er utdannet jurist fra University of California og har lang politisk erfaring. Harris var blant annet justisminister i California fra 2011 til 2017. De siste tre årene har hun sittet i Senatet som representant for samme delstat.

Harris har jamaicansk far og indisk mor og omtaler seg selv som svart. Hun står til venstre for Biden i mange politiske spørsmål, men er samtidig mer moderat enn den ytre venstresiden i partiet.

Hun er for å innføre et statlig amerikansk helsesystem som dekker alle, kjent som Medicare for All, men i motsetning til Bernie Sanders vil hun ikke forby private forsikringsselskaper.

Fakta Kamala Harris (55) Jurist og politiker fra Oakland i California. Statsadvokat i San Francisco fra 2004 til 2011. Justisminister i California fra 2011 til 2017. Senator fra California siden 2017. Stilte som presidentkandidat for demokratene til valget i 2020, men trakk sitt kandidatur i desember 2019. Moren og faren flyttet til USA fra henholdsvis India og Jamaica tidlig på 1960-tallet. Gift med Douglas Emhoff. Ingen egne barn, men stemor for to barn fra Emhoffs første ekteskap. Vis mer

Har møtt motbør

Harris har ikke støtte i alle leirer i det demokratiske partiet. Venstresiden har anklaget henne for ikke å ha vært radikal nok da hun hadde jobben som statsadvokat i San Francisco og senere justisminister i California. Blant annet er hun blitt kritisert for å ha vært for ettergivende overfor politiet.

Et annet ankepunkt blant Harris-skeptikerne er den feilslåtte primærvalgkampen hun førte i 2019. Da Harris lanserte sitt presidentkandidatur, ble hun regnet som en av storfavorittene, men hun klarte aldri å tekkes velgerne og valgte å trekke seg i desember.

Enkelte har også beskyldt Harris for først og fremst å være opptatt av egne presidentambisjoner og antydet at hun derfor ikke vil være en god samarbeidspartner for Biden.

Ideen om at kvinner som Harris er «for ambisiøse» er imidlertid blitt møtt med sterk motkritikk. Valerie Jarrett, en tidligere Obama-rådgiver, mener det viser at kvinner holdes til en annen standard i politikken enn menn.

«Hvilken visepresident i amerikansk historie var ikke ambisiøs?», uttaler hun til TV-kanalen MSNBC.

Kan bli historisk

Kun to ganger tidligere har de to store politiske partiene i USA har gått til valg med kvinnelige visepresidentkandidater. Første gang var i 1984 da Walter Mondale stilte til valg for demokratene med Geraldine Ferraro, kongressmedlem fra New York, som nummer to. Duoen tapte imidlertid valget mot republikanerne og Ronald Reagan.

Andre gang var i 2008 da republikanernes presidentkandidat John McCain valgte Sarah Palin, guvernøren i Alaska, som sin makker.

McCain og Palin tapte valget mot Barack Obama og hans visepresidentkandidat, Joe Biden.

