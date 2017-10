Minst ti bekreftet omkommet i brannherjede California

Kraftig vind i området gjør slukkingen vanskelig. Røyk fra de kraftige brannene, som først og fremst har rammet de velkjente vindistriktene i Napa Valley og Sonoma-området, kunne tirsdag merkes helt ned til San Francisco, 100 kilometer lenger sør.

Ifølge brannmannskapene er det snakk om minst 14 ulike branner, og hvordan de oppsto er ikke kjent. Mange er savnet i flammehavet, men nødetatene har foreløpig ingen oversikt over hvor mange.

20.000 mennesker er evakuert og over 50.000 var natt til tirsdag strømløse som følge av brannene, som ifølge lederen for de lokale skog- og brannmyndighetene, Ken Pimlott, beveger seg i eksplosiv fart.

Portforbud

I Santa Rosa i Sonoma County, en by med 175.000 innbyggere, ble det innført portforbud natt til tirsdag for å hindre plyndring av evakuerte hus. Ødelagte gassledninger gir flammene næring og kvartal etter kvartal ble i løpet av natten flammenes rov. Sykehusene i byen mottok en jevn strøm av skadde, de fleste av dem med mindre røykskader.

– Vi bor i et område som består mest av asfalt, butikker og hoteller. Det siste man tenker er at en skogbrann vil komme og ødelegge alt, sier Jeff Okrepkie som bor i Sonoma. Han sier han trolig har sett hjemmet sitt for aller siste gang.

Brannene har foreløpig rammet et område på drøyt 300 kvadratkilometer nord i California, blant annet de kjente vindistriktene Napa, Sonoma og Yuba.

Vindistrikter

Vinmarkene til minst to kjente produsenter er lagt i aske, og arbeiderne har så vidt begynt oppryddingen i ruinene. Hos Signorello Estate i Napa Valley gikk hele produksjonsanlegget opp i flammer, og i ruinene ligger smeltede og sotede vinflasker.

Paradise Ridge Winery i Sonoma County gikk også opp i flammer, og flammene nærmer seg også vinmarkedene til produsenter som Gundlach Bundschu Winery.

– Det brenner rett bak hovedkontoret. Flammene beveger seg nedover åssiden. Hva skal jeg si, de nærmer seg, sier en av arbeiderne, Tom Willis.

De fleste vinprodusentene har måttet stenge ned produksjonen som følge av strømmangel, og fordi arbeiderne ikke kommer seg på arbeid, eller fordi områdene er beordret evakuert.

Også i sør

Mandag kveld begynte det også å brenne sør i California, der 5.000 boliger hittil er evakuert i Orange County og røyken nå siger inn over Disneyland. Myndighetene har sendt ut advarsel til innbyggerne i deler av Los Angeles County som følge av brannen, som ifølge en talsmann for politiet i Anaheim fortsatt er ute av kontroll.

Oktober er kjent for å være den mest utsatte tiden på året for skogbranner i California. Ifølge Pimlott området i år vært rammet av 1.500 flere skogbranner enn i fjor.