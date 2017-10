Minst ti bekreftet omkommet i brannherjede California

– Sheriffens kontor bekrefter sju brannrelaterte dødsfall i Sonoma, skriver sheriffen i Sonoma County på Twitter. Brannmyndigheten i California har bekreftet to andre dødsfall i Napa County, samt ett dødsfall i Mendocino County.

I alt 14 kraftige skogbranner har rammet vindistriktet i California, som ligger nord for San Francisco. Minst 1.500 bygninger av forskjellig slag er ødelagt, og omkring 20.000 personer er evakuert, opplyste han. I tillegg er 50.000 personer uten strøm.

Lederen for de lokale skog- og brannmyndighetene, Ken Pimlott, sa mandag at det er meldt om flere skadde og savnede, men han hadde da ikke noe totalt anslag over hvor mange det er snakk om.

Portforbud

I byen Santa Rosa i Sonoma County har myndighetene innført portforbud fra solnedgang til soloppgang for å hindre plyndring av evakuerte hus.

– Vi bor i et område som består mest av asfalt, butikker og hoteller. Det siste man tenker er at en skogbrann vil komme og ødelegge alt, sier Jeff Okrepkie som bor i Sonoma. Han sier han trolig har sett hjemmet sitt for aller siste gang.

Vindistrikter

Åtte fylker nord i California er rammet, blant dem de kjente vinområdene Napa, Sonoma og Yuba. Brannen rammer et område på rundt 160 kvadratkilometer.

I Sonoma har blant annet ansatte og 240 pasienter ved et pleiehjem for funksjonshemmede i byen Glen Ellen måttet evakuere, som følge av at flammene bare var noen meter unna.

Jeff Chiu / AP / NTB scanpix

Brannene nord i California brøt ut søndag kveld, og årsakene etterforskes. Brannmannskapene konsentrerer seg imidlertid nå først og fremst om å redde liv framfor å slå ned flammene.

Pimlott sier de ikke har kontroll på brannene som beveger seg i «en eksplosiv fart» på grunn av området er rammet av sterk vind med en hastighet på 50 meter per sekund.

Også i sør

En ny brann brøt ut lenger sør i California mandag kveld. Flammene beveget seg raskt gjennom klippeområdene øst i Orange County, 72 kilometer unna Los Angeles.

Michael Short / AP / NTB scanpix

Ifølge tjenestemenn har brannen vokst i størrelse til å omfatte rundt åtte kvadratkilometer. 200 brannmannskaper, seks helikoptre og seks luftfartøy kjemper mot flammene.

Ifølge brannvesenet i Anaheim har et ukjent antall mennesker i flere nabolag og to barneskoler blitt evakuert. Flere hjem har brent helt ned, men hvor mange boliger det dreier seg om er ikke kjent.

Rødt farenivå

I mesteparten av det sørlige California er det farenivå rødt for skogbranner. Den tørre Santa Ana-vinden blåser for tiden gjennom området, og bidrar til nettopp stor fare for skogbrann og spredning.

Oktober er kjent for å være den mest utsatte tiden på året for skogbranner i delstaten. Pimlott sier området har i år vært rammet av 1.500 flere skogbranner sammenlignet med året før.