1.500 bygninger ødelagt i skogbrann i California

Totalt 14 kraftige skogbranner har rammet vindistriktet i California. Lederen for de lokale skog- og brannmyndighetene, Ken Pimlott, sier at det er meldt om flere skadede og savnede, men han har ikke noe totalt anslag over hvor mange det er snakk om.

Hvert eneste år herjer enorme skogbranner Califonia. I sommer var det virkelig dramtisk.

Minst 1.500 bygninger av forskjellig slag er ødelagt, og omkring 20.000 personer er evakuert, opplyser han.

Åtte fylker nord i California er rammet, blant dem de kjente vinområdene Napa Valley, Sonoma og Yuba.

Brannene brøt ut søndag kveld, og Pimlott sier årsakene nå etterforskes. Brannmannskapene konsentrerer seg nå først og fremst om å redde liv fremfor å slå ned flammene.