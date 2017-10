Pioner innen atferdsøkonomi fikk nobelpris

– Vi må kunne si at dette er en fortjent og forventet pris. Atferdsfeltet har fått stor innvirkning også på politikkutforming, noe som har gjort Thaler til en av prisfavorittene, sier professor Bertil Tungodden ved Norges Handelshøyskole (NHH) til NTB.

Årets pris handler om å forstå psykologien i økonomien, opplyste Kungliga Vetenskapsakademien da prisvinneren ble kunngjort i Stockholm mandag.

Thaler har blant annet utviklet teorien for det som kalles mental bokføring, som forklarer hvordan mennesker forenkler finansielle beslutninger gjennom å skape separate kontoer i sin bevissthet. Thaler er forsker ved University of Chicago og omtales som en pioner i dette feltet, som gjerne kalles atferdsøkonomi.

Forskningen hans har også vist hvordan forbrukernes rettferdighetssans kan få selskaper til å avstå fra å øke prisene til tross for at etterspørselen etter et produkt eller en tjeneste øker.

Irrasjonelle

Tungodden forklarer at Thaler er mest kjent for at han har utfordret den tradisjonelle oppfatningen at mennesker bare er opptatt av sin snevre egeninteresse, og gjennomgående er rasjonelle i sin atferd.

– Han har bidratt til å avdekke at vi er motivert av mye mer enn vår egeninteresse, blant annet rettferdighetsoppfatning, og at vi er systematisk irrasjonelle i måten vi gjør våre valg på, sier han.

– Ett eksempel er at vi legger altfor mye vekt på dagen i dag og det kortsiktige, i stedet for å ha et mer bevisst forhold til å sette av penger til andre ting i fremtiden, for eksempel pensjon.

Thaler fleipet selv med dette da han ble bedt om å kommentere hvordan han vil bruke prispengene, i lys av teorien om mentale kontoer.

– Hvis jeg tar på meg den gode «Chicago-økonom-hatten», kan jeg ikke svare på spørsmålet ditt. Jeg vil forsøke å bruke pengene så irrasjonelt som mulig, slo han fast med et smil, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Nobelprisen i økonomi gir 9 millioner svenske kroner.

Praktisk politikk

Thaler har også vært sentral i arbeidet med å utvikle sine teorier videre til praktisk politikk.

– Siden vi er irrasjonelle og gjør irrasjonelle valg – hvordan kan vi gjennom politikk hjelpe folk til å gjøre bedre valg? Ett konkret eksempel på dette er hvordan man kan få folk til å spare. Hvis vi ser det å sette av penger til pensjon i sammenheng med fremtidige lønnsøkninger, kan vi se større vilje til å spare, sier Tungodden ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH.

Nobels minnepris i økonomi er den siste av nobelprisene som deles ut. På forhånd ble det spekulert på om enda en hvit amerikansk mann ville bli en av årets nobelprisvinnere, og det ble det. Mange av de tidligere prisvinnerne har også vært hvite, amerikanske menn i godt voksen alder.

Prisen er finansiert av den svenske Riksbanken, men deles ut av Kungliga Vetenskapsakademien. I år blir prisen delt ut for 49. gang.

Prisen heter offisielt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til Alfred Nobels minne.