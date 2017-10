Lindsay Lohan oppfordrer Weinsteins kone til å ta han tilbake

«Jeg føler veldig med Harvey Weinstein nå. Jeg mener det er veldig feil det som skjer nå», sier den amerikanske skuespilleren og artisten Lindsay Lohan ifølge The Telegraph, i en nå slettet Instagram story.

I kjølvannet av sparkingen av filmprodusent Harvey Weinstein har flere kvinner, deriblant Angelina Jolie, kommet frem og sagt at de er blitt seksuelt trakassert av Weinstein.

Andy Kropa / TT / NTB scanpix

Lohan derimot valgte å forsvare han, og sier hun aldri har opplevd tilnærmelser fra han, og at de har jobbet sammen mange flere ganger. I tillegg oppfordret hun Weinsteins kone, som kort tid etter avsløringene, annonserte at hun gikk fra han, til å bli hos sin mann.

Matt Damon nekter for å ha holdt tilbake info

For 13 år siden skal den tidligere New York-journalisten Sharon Waxman angivelig ha undersøkt rykter om at Weinstein drev med trakassering.

Men hun hevder Russell Crowe og Matt Damon skal ha bidratt til å sabotere granskningen ved å dekke opp for Weinstein.

Damon skal ha avvist journalistens påstander og hevdet Weinstein var en bra fyr, fordi Damon og Crowe var blitt godt kjent med ham i Italia.

Ettore Ferrari / TT / NTB scanpix

Denne påstanden tilbakeviser Damon, ifølge BBC.

– Jeg er sikkert på at jeg sa til henne at jeg ikke visste noe om hennes påstander, sa Damon.

Han la til:

– I slike saker kommer alle ut og sier at de visste, men det er ikke sant, sier Damon.

Hevder Weinstein presset NYC Times

Waxman hevder i tillegg at New York Times etter hvert ga etter for press fra Weinstein og vraket hele historien hennes.

Avisens sjefredaktør, Dean Baquet, som har sittet i sjefsstolen siden 2014 betviler denne påstanden.

– Det er for meg vanskelig å forestille seg at The Times droppet en sak på grunn av press fra Harvey Weinstein, som var og er en annonsør, sier Baquet ifølge BBC.

Har gjort narr av Weinstein i mange år

Buzzfeed har samlet klipp av Hollywood-parodier på Harvey Weinstein som langt på vei antyder at dette har vært en kjent sak i filmmiljøet i mange år.