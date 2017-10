Sayed Hussein reiste fra Norge for å hjelpe. Han traff foreldrene i flyktningstrømmen.

– Jeg prøver å finne ut hvem som har størst behov for hjelp, og så gir jeg dem litt penger sånn at de kan kjøpe seg det mest nødvendige, sier Sayed Hussein mens han tar et raskt skritt til siden for å unngå en av de utallige gjørmehullene langs stien.

Som en av rundt 120 norske rohingyaer har han med fortvilelse fulgt med på nyhetene om den massive militærkampanjen i Myanmar som har sendt brorparten av landets rohingyabefolkning på flukt mot Bangladesh.

– Jeg skjønte med en gang at jeg måtte reise ned hit, sier Hussein, som er leder i Rohingya Organisation Norway.

Han tar oss med rundt i Bhatukali, en av flyktningleirene sør for feriebyen Cox´s Bazar, der han skal dele ut siste rest av de 30.000 kronene han hadde med seg på turen.

Etter ti dager har han delt ut penger til 900 familier.

– Det varierer litt hvor mye jeg gir til hver familie, men et vanlig beløp er 300 taka (30 kroner), noe som holder til 6–7 kilo ris, sier han.

Han er positivt overrasket over forholdene i leirene, spesielt tatt i betraktning at så mange mennesker kom dit i løpet av så kort tid.

– Alle har et tak over hodet, og ting virker godt organisert av militærvesenet her. Men matdistribusjonen er et problem. Noen får mat, andre gjør det ikke. Forhåpentligvis blir det bedre snart, sier han.

I rohingya-leirene i Bangladesh får Aftenposten høre grusomme historier om overgrep. Roshida Begum (25) forteller at hennes 28 dager gamle baby ble revet ut av armene hennes og kastet i elven før hun selv ble voldatt og knivstukket.

Foreldre og fem søsken i flyktningleirene

Langs veien treffer vi Nor Alem (25), som viser frem et rundt arr i den venstre overarmen.

– Jeg ble skutt av de myanmarske soldatene da jeg flyktet fra landsbyen min. Først da jeg kom hit til Bangladesh, en uke senere, fikk jeg kulen ut av armen. Men jeg var heldig. 15 personer i landsbyen min ble drept, sier Alem.

Fakta: Rohingyakrisen Rohingyaene er en etnisk minoritet i Rakhine-provinsen i det vestlige Myanmar. Flertallet av de rundt 1,1 rohingyaene er muslimer, og en liten andel er hinduer. Mange rohingyaer har bodd i området i århundrer, men den buddhistiske flertallsbefolkningen anerkjenner dem ikke som en av landets folkegrupper. Siden 1982 har myanmarske myndigheter nektet å gi rohingyaene statsborgerskap. Et angrep fra en rohingya-militsgruppe 25. august på 30 politiutposter førte til et voldsomt motangrep fra myanmarske hærstyrker. De siste ukene har 540.000 rohingyaer flyktet over grensen til Bangladesh. Flere tusen rohingyaer er trolig drept før eller under flukten. Myanmars myndigheter nekter å slippe internasjonale organisasjoner eller observatører inn i Rakhine, noe som gjør det vanskelig å verifisere hvor mange som faktisk er drept. FN, en rekke land og internasjonale organisasjoner omtaler militærkampanjen som etnisk rensing.

Slike historier er på ingen måte uvanlige i leirene. Aftenposten har de siste dagene snakket med et stort antall rohingya-flyktninger som har kommet over grensen etter at militæroffensiven startet i slutten av august.

Samtlige forteller om systematisk og grusom voldsbruk fra soldatenes side. Voldtekter, massehenrettelser og barnedrap er elementer som går igjen i svært mange av historiene.

– Alt tyder på at dette har skjedd på direkte ordre fra hærsjefen. Han ville jage vekk alle rohingyaene, én gang for alle, sier Hussein.

Foreldrene hans og fem søsken er blant flyktningene. Et høydepunkt på turen var da han fikk se foreldrene sine igjen etter mange års separasjon.

Strenge restriksjoner fra bangladeshiske soldater, som er sendt ut for å ha kontroll over den enorme flyktningstrømmen, sørget for at det ble et kortvarig besøk.

– Vakten sa at jeg bare fikk være der i ti minutter, men jeg klarte å overtale ham til å la meg være der i to timer. Jeg er så glad for at de er i sikkerhet, sier han.

6200 rohingyaer er strandet i ingenmannsland. 20 meter unna står soldater fra hærstyrken som jaget dem ut av Myanmar. De fulgte nøye med da Aftenposten besøkte området.

Flere norske rohingyaer har drevet bistand i leirene

Selv flyktet han fra Rakhine-delstaten i Myanmar, der de fleste rohingyaene holder til, i 1998 – en påminnelse om hvor lenge denne konflikten har pågått. I 2003 kom han til Norge som kvoteflyktning.

Nå jobber han som tolk i Oslo mens han tar fag for å bli ferdig med ingeniørstudiene.

Sayed Hussein er ikke den eneste norske rohingyaen som har reist til Bangladesh for å hjelpe. I september dro Khairul Amin og en gruppe andre rohingyaer til leirene for å dele ut mat og annen nødhjelp.

– Vi samarbeidet godt med militærvesenet i Bangladesh. Pakkene våre inneholdt 11 ulike ting som de har behov for. Jeg delte også ut kontanter og bidro til å bygge ut noen brønner og toaletter. På vegne av Rohingya Community in Norway brukte vi totalt 115.000 kroner, sier han på sms til Aftenposten.

Vi følger Sayed Hussein ut av flyktningleiren i Batukhali.

– Jeg har fått gjort det jeg kunne i denne omgang. Men behovet er enormt. Jeg må tilbake, sier han.