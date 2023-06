Frykter at over 500 mennesker er døde etter båtkatastrofe utenfor Hellas

Ni overlevende fra båten som forliste utenfor Hellas, er pågrepet og siktet i saken, opplyser greske myndigheter. Flere hundre mennesker er savnet.

Et udatert bilde fra gresk kystvakt viser mennesker om bord i fiskebåten som senere forliste utenfor kysten av Sør-Hellas.

16.06.2023 07:25 Oppdatert 16.06.2023 08:01

De pågrepne mistenkes for å tilhøre smuglerringen som var med å arrangere overfarten. Ifølge den greske kringkasteren ERT er alle de ni egyptiske statsborgere.

Så langt er det funnet 78 døde etter at båten sank i internasjonalt farvann onsdag, rundt 75 kilometer sørvest for den greske halvøya Peloponnes.

Greske myndigheter frykter at det reelle antallet omkomne er over 500 og at mange av dem er barn.

Tallene er basert på informasjon fra overlevende og overslag fra den greske kystvakten.

Den 30 meter lange fiskebåten Andriana var lastet med mellom 500 og 700 mennesker, ifølge overlevende. Båten seilte trolig fra Libya. De fleste ombord var migranter. Bilder tatt av gresk kystvakt viser at det var fullt av mennesker på dekk.

– Skipet var overfylt både utvendig og innvendig. Vi vet ikke tallet nøyaktig, men det var helt sikkert svært mange.

Det sier kaptein Nikolaos Alexiou i den greske kystvakten til avisen Kathimerini.

Redningsmannskaper skal ha tilbudt bistand til båten flere ganger før den gikk ned, men mannskapet sa at de ikke ønsket hjelp.

En stor redningsaksjon med fly og båter pågikk onsdag og natt til torsdag, men det er ikke funnet flere overlevende. Greske myndigheter sa torsdag kveld de har gitt opp håpet om å finne flere overlevende og at redningsaksjonen er avsluttet.

Muligheten for å hente opp skipet er minimal siden båten kan ligge så dypt som 5000 meter under havoverflaten.

De 104 overlevende fra forliset fraktes til en flyktningleir nær Aten i løpet av torsdag og fredag. 26 av dem skal først få behandling på sykehus. Nesten alle de overlevende er unge menn, ifølge greske medier.