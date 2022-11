To pågrepet etter kafébrann som krevde 13 liv i Russland

Minst 13 mennesker mistet livet i en brann i en nattkafé i den russiske byen Kostroma natt til lørdag, ifølge lokale myndigheter. To personer er pågrepet.

Brannmannskaper kjempet mot flammene på en kafé i Kostroma, drøyt 30 mil nord for Moskva lørdag.

NTB-AFP-DPA

25 minutter siden

Det ble først meldt om 15 omkomne, men russiske nødetater opplyste lørdag ettermiddag at 13 mennesker mistet livet. Fem er skadet, ifølge nødetatene.

250 mennesker ble evakuert da det oppsto brann i kafeen. Flammene spredte seg raskt over et område på rundt 3.500 kvadratmeter i kafeen, som lå i en lagerbygning. 15 naboer ble også evakuert.

Den russiske etterforskningskomiteen i Moskva sier at det nøyaktige antallet ofre ennå ikke er bekreftet. En 23 år gammel mann er pågrepet, anklaget for å ha startet brannen ved hjelp av pyroteknisk utstyr. Sjefen for nattkafeen er også pågrepet for brudd på brannforskriften, opplyser etterforskerne.

Under brannen kollapset taket på den store én-etasjers bygningen. 50 brannmenn ble satt inn i slukkingen av brannen, som ble meldt slukket i 7.30-tiden lørdag morgen.

Kafeen Poligon ligger i et næringsområde og er populær blant nattarbeidere, også trafikkpolitiet. Kostroma har rundt 270.000 innbyggere og ligger rundt 350 kilometer nordøst for Moskva.

Brudd på grunnleggende sikkerhetsforskrifter har gjentatte ganger bidratt til store branner med et høyt antall døde og skadede i Russland.