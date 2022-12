Slik skal Putin sørge for en ny bølge med patriotisk glød

RIGA (The Washington Post): Oppslutningen om krigen er på et bunnivå i Russland. Nå har Kreml pønsket ut et nytt grep for å øke patriotismen.

Kvinner syr kamuflasjenett og bårer i et senter for frivillige utenfor Moskva 8. desember. Kvinnene skal også lage parafinlys som kan «brenne i skyttergraven i seks timer», forteller de til bildebyrået European Press Agency.





26. des. 2022 16:09 Sist oppdatert 9 minutter siden

Det virker spontant, men er ofte organisert fra øverste hold:

Russiske frivillige lager skjerf av hundehår til soldater, så de kan holde varmen i kampen mot ukrainerne. Skolebarn helt ned i seksårsalderen får i oppgave å strikke finlandshetter og lage amuletter som skal beskytte soldatene. «Strikkebataljoner» med eldre damer produserer mengder av tykke sokker som sendes til fronten.

