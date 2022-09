16. september døde 22 år gamle Mahsa Amini i Irans hovedstad Teheran.

Amini var fra byen Saqqez i den kurdiske delen av Iran. Hennes kurdiske navn er Jina eller Zhina Amini.

Amini var på ferie i Teheran med broren sin da hun ble arrestert av det såkalte «moralpolitiet» fordi hun ikke hadde håret tilstrekkelig dekket til.

Ifølge flere øyenvitner ble Amini banket opp av politiet under pågripelsen. Kort tid etter falt hun i koma og døde noen dager senere.

Dødsfallet har utløst voldsomme protester i en rekke iranske byer.

Iransk politi nekter for at de er ansvarlige for dødsfallet. De hevder Amini døde av hjertesvikt.

Aminis familie kaller dette en løgn. De sier Amini ikke hadde noen helseplager før hun ble pågrepet.