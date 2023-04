Fem drept i skyting i Texas – gjerningspersonen er på frifot

Fem personer er skutt og drept i en bolig i Cleveland i Texas. Politiet sier de ble drept av en nabo etter at de klaget på at han skjøt på blink på gårdsplassen.

Åstedet for drapene i Cleveland i Texas lørdag. Politiet sier at en nabo tok seg inn i huset og drepte fem personer etter at de klaget på at han løsnet skudd i gården sin.

29.04.2023 19:01 Oppdatert 29.04.2023 19:24

Blant de drepte er en åtteåring, og tillegg er tre kvinner og en mann drept. Den antatte gjerningsmannen er foreløpig ikke pågrepet. Han skal ha vært bevæpnet med en halvautomatisk rifle, en AR-15 eller lignende. Cleveland ligger rundt 70 kilometer nord for Houston.

Drapene skjedde sent fredag kveld, lokal tid.

Den mistenkte er en 39 år gammel mann, ifølge sheriff Greg Capers i San Jacinto fylke.

Beskyttet barna

Capers sier det var ti personer i huset der drapene skjedde. Fem av dem ble drept, mens fem andre ikke ble skadet. Alle de drepte skal ha bakgrunn fra Honduras. To av dem ble funnet liggende over to barn inne i huset.

– De honduranske kvinnene som lå over barna, gjorde det for å forsøke å beskytte dem, sier Capers. Han forteller at alle drepte var truffet i halsen eller hodet.

Politiet rykket ut til åstedet for skytingen.

Drapene skjedde ifølge politiet etter at medlemmer av familien gikk frem til gjerdet mot naboen. De ba naboen om å slutte å skyte, siden klokken var over 11 om kvelden og de hadde en baby som trengte å sove. Han skal da ha svart at det var hans eiendom.

– De gikk tilbake til huset sitt og så har vi en video som viser at gjerningsmannen går opp oppkjørselen til naboen med AR-15-riflen, sier sheriff Greg Capers til The Washington Post.

Politiet var innom

Capers sier at politiet tidligere har vært i den mistenktes hjem.

– Politifolk har vært innom og snakket med ham om hvordan han skjøt med våpenet sitt i hagen, sier han.

Noen av dem som var i huset der fem ble drept, skal ha flyttet dit fra Houston tidligere i uken.

USA ligger an til å få et rekordhøyt antall masseskytinger i år. Siden nyttår har det vært minst 18 skyteepisoder med fire eller flere drepte. Motivene er mange, fra drap etterfulgt av selvmord og vold i nære relasjoner til gjengoppgjør, skoleskytinger og konflikter på arbeidsplasser.