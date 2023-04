Risikable aksjoner for å evakuere fra Sudan: Norske diplomater i trygghet

Noen bruker helikopter, andre kjøretøyer og skip. Flere land vil sende væpnede styrker hjemmefra. En egyptisk ambassadeansatt ble skutt.

Evakuerte går om bord i et skip i havnebyen Port Sudan.

23.04.2023 17:39

Søndag klokken 17.40 kom meldingen om at de tre norske diplomatene er evakuert og i trygghet.

– Jeg er glad og lettet over at våre tre norske diplomater nå er i trygghet etter å ha vært fanget i kamphandlingene i Khartoum i en uke, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en uttalelse fra UD.

I uttalelsen skriver de at de tre norske diplomatene har vært gjennom store påkjenninger og nå vil bli skjermet. Ambassaden i Sudan er nå stengt. Utenrikstjenesten har full fokus på å evakuere de rundt 80 øvrige norske borgerne som er i Sudan, heter det i uttalelsen.

De har sendt UDs utrykningsenhet (URE), til det østafrikanske landet Djibouti. Det er et team som skal sikre koordinering og samarbeid med andre land, og forberede utreise når situasjonen er klar.

Kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i UD ønsker ikke å si noe om hvordan de tre norske diplomatene ble evakuert.

Det pågår et intenst arbeid for å evakuere folk fra Sudan, etter at det brøt ut kamper i hovedstaden Khartoum den 15. april. Tusenvis av diplomater, studenter og hjelpearbeidere sitter fortsatt fast i landet.

Lørdag kom den første meldingen om vellykket evakuering av sivile. Her er metodene de ulike landene har brukt:

USA: Brukte helikoptre

Anslagsvis 19.000 amerikanere befinner seg i Sudan. Lørdag ettermiddag ble en liten andel av disse hentet ut med transporthelikoptre og andre luftfartøy.

Helikoptrene var lastet med amerikanske spesialsoldater og dro fra en base i Djibouti. Underveis mellomlandet de for å tanke i Etiopia.

Spesialsoldatene var på bakken i én time og fikk hentet ut færre enn hundre personer, inkludert et lite antall ansatte ved andre lands ambassader. USA har i likhet med de fleste andre land prioritert å evakuere sine diplomater først.

Også Storbritannia har brukt soldater i en vellykket aksjon, følge statsminister Rishi Sunak. Britiske diplomater og deres familier er hentet ut.

Saudi-Arabia: Var først, valgte sjøveien

Saudi-Arabia var det første landet som lyktes i å evakuere sine folk. Det skjedde over land. Etter å ha kjørt over 800 kilometer fra Khartoum til havnebyen Port Sudan, ble de evakuerte fraktet med skip til den saudiske havnebyen Jeddah.

Opptil fem båter med 158 personer, både saudiarabere og borgere fra en rekke andre land, ankom Jeddah lørdag, melder den statlige saudiske kanalen Al-Ekhbariyah.

Frankrike: Skal ha blitt beskutt

Redningsaksjonene har ikke gått udramatisk for seg. Ifølge ubekreftede opplysninger er det blitt skutt mot en kolonne med franske ambassadebiler, under Frankrikes evakueringsoperasjon.

Frankrike har evakuert 100 personer ut fra Sudan med fly, opplyser en fransk regjeringskilde. Blant disse er også personer fra en rekke andre land. De kaller evakueringsaksjonen for «komplisert».

En ansatt ved Egypts ambassade i Sudan er blitt truffet av skudd, ifølge egyptiske myndigheter. En talsmann for det egyptiske utenriksdepartementet fortalte om hendelsen søndag, melder TV-stasjonen Al Arabiya.

Hvem som skjøt, og når hendelsen fant sted, blir ikke opplyst.

Evakuerte ankommer havnebyen Jeddah i Saudi-Arabia lørdag.

Sveriges utenriksminister Tobias Billström (M) (t.h.) og landets forsvarsminister Pål Jonson (M) holder pressekonferanse i anledning svensk deltagelse i et evakueringsarbeid i Sudan.

Sverige: Vil bruke svenske soldater

Flere land ønsker å bruke sine egne væpnede styrker til en redningsaksjon. Blant dem er Sverige. Søndag ble planene godkjent av Riksdagen.

Vedtaket i Riksdagen åpner for at Sverige kan sende en styrke på hele 400 personer inn i Sudan. En ikke navngitt kilde sier til nyhetsbyrået TT at det trolig blir snakk om opptil 150 personer.

Én mulighet er at svenske soldater tar seg inn i hovedstaden Khartoum for å hente ut svenske borgere.

Også Norge vurderer å bruke militært personell ved evakuering i Sudan.

Norge utelukker ikke å bruke militært personell for å hente ut norske statsborgere i Sudan. Det sier statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson (Ap) til NRK søndag morgen.

Tyskland: Måtte avbryte

Også Tyskland har begynt evakueringen av borgere fra Sudan, ifølge forsvarsdepartementet.

Men det første forsøket på evakuering onsdag måtte ifølge Der Spiegel avbrytes på grunn av farlige og uforutsigbare forhold.

Tre militære transportfly som skulle hente rundt 150 tyske statsborgere, var på vei til Sudan, men ble tvunget til å snu, ifølge nyhetsmagasinets kilder.

Også Nederland har sagt at de er i gang med evakuering av egne borgere.